Kapitalismus čelil už mnoha výzvám a dokázal na ně reagovat | E15.cz

V Česku je těžké prosadit jakoukoli reformu. To je v demokraciích přirozené, ale u nás to ztěžuje jeden zlozvyk veřejné debaty: snad každý návrh na změnu někdo vlivný okamžitě onálepkuje za komunismus. Co na tom, že navrhujete něco, co dávno funguje v USA, Dánsku nebo Německu. Obránci statu quo se stylizují do falešné role obránců kapitalismu. Jako by kapitalismus byl pouze ten systém, který jsme zde vybudovali od sametové revoluce. Jako by kapitalismus byl pouze jeden a nemohl se reformovat. Dějiny tvrdí opak.