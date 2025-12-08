Intercontinental se vrací do Prahy. Luxusní ubytování vznikne u hlavního nádraží
- Značka v Česku fungovala od sedmdesátých let a byla spojovaná s budovou na konci Pařížské ulice.
- Nyní se Intercontinental do Prahy vrací spolu s IHG Hotel & Resorts.
- Hotel vznikne renovací v centru metropole.
Od sedmdesátých let stál hotel Intercontinental v Praze na konci Pařížské ulice. Po rekonstrukci za bezmála šest miliard korun se věhlasný hotel otevřel pod značkou Fairmont.
Značka Intercontinental ale z české metropole nezmizí. Nově bude u hlavního nádraží. Do Prahy se vrátí díky společnosti IHG Hotel & Resorts, která zde provozuje dva jiné hotely, a to Holiday Inn Prague Congress Centre a Holiday Inn Prague Airport.
Pod značkou Intercontinental má v Evropě celkem 34 hotelů. Ve střední a východní Evropě jsou to pouze čtyři, Praha teď bude pátá. „Je to klíčový moment v naší rozvojové strategii ve střední a východní Evropě,“ uvedla viceprezidentka pro IHG Hotels & Resorts v Evropě Willemijn Geels.
Až na konci dekády
Cestující najdou Intercontinental na nové adrese. Konkrétně jde o historický dům z roku 1839 v Jeruzalémská 1. Bývalo tu divadlo, pak kanceláře, teď projde budova renovací. Budoucí hotel bude součástí evropského portfolia nemovitostí, který spravuje společnost Generali Real Estate. Ten zahrnuje čtyř a pětihvězdičkové hotely.
„Jsme rádi, že naše první spolupráce s IHG Hotels & Resort povede k proměně jedné z nejhistoričtějších pražských staveb na hotel nesoucí jméno jedné z nejprestižnějších značek světa,“ uvedl Ramon Spoladore z Generali Real Estate.
Hotovo by mělo být v polovině roku 2029. Nový hotel nabídne wellness s bazénem, bar, restauraci, konferenční prostory i soukromou zahradu. Ubytování poslouží 137 pokojů. Podpis smlouvy na otevření hotelu podepsala společnost minulý týden.