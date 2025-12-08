Americké fondy Apollo opustily Vítkovu CPI. Prodaly podíl neznámému kupci ze střední Evropy
- V CPI došlo k první viditelné změně vlastnické struktury od roku 2021.
- Americký investor, investiční společnost Apollo, prodal tříprocentní podíl v miliardové hodnotě.
- Kupec je neznámý. Kolem skupiny nicméně krouží potenciální zájemci.
Kolem realitní skupiny CPI Property Group Radovana Vítka opět začíná být živo. Svůj tříprocentní podíl prodaly americké fondy spravované společností Apollo Global Management. Jméno kupujícího v tiskové zprávě CPI neoznámila, což dále přiživuje otázky ohledně Vítkovy těžké finanční situace a možné defenzivy vůči nespokojeným věřitelům.
Redakce e15 přinesla v červnu informaci, že Radovan Vítek zvažuje prodej celé skupiny. Tuto možnost podle informací e15 zkoumal minimálně v minulosti i největší dravec českého byznysu současnosti, majitel zbrojní skupiny Czechoslovak Group Michal Strnad. Mimo dění nechtějí zůstat ani skupiny kolem Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, kterým není lhostejný osud řady lukrativních pozemků v držení CPI.
CPIPG ke změně vlastnické struktury vysvětlení nepřinesla, nechtěla ani prozradit tajemného investora. Ke změně pouze uvedla, že zástupce Apolla Tim Scoble rezignoval na svou pozici v představenstvu CPIPG. Jméno jeho nástupce už nedodala.
„Jménem představenstva CPIPG chci poděkovat Timovi za to, že v uplynulých čtyřech letech přispíval svými znalostmi a zkušenostmi k činnosti představenstva,“ uvedl v tiskové zprávě předseda CPIPG Edward Hughes. „Skupina velmi těžila z podpory společnosti Apollo při našem úsilí o transformační růst a i v budoucnu budeme pokračovat v hledání oblastí pro spolupráci,“ dodal.
Miliardová transakce
Za kolik podíl Američané prodali, není zřejmé. Radovan Vítek a jeho rodina drželi ke konci loňského roku zhruba 89 procent na celé realitní skupině. Díky tomu e15 jeho jmění odhadla na 138 miliard korun a jeho impérium na 158 miliard korun. Kdybychom použili jednoduchou matematiku, podíl by vyšel na zhruba pět miliard korun. Dohody mezi oběma stranami však mohou být mnohem košatější a složitější. S jistotou lze tedy říci jen to, že se hodnota takového podílu počítá v miliardách korun.
Když Apollo do firmy v roce 2021 vstoupilo, koupilo 5,5procentní podíl za 300 milionů eur. V přepočtu na dnešní koruny jde o 7,3 miliardy. Skupina Apollo tehdy svým vstupem Vítkovi dodala prestiž a velkou míru důvěryhodnosti, protože jde o jednoho z největších správců aktiv na světě. Kromě Vítka a fondů Apollo v té době akcie drželi jen drobní akcionáři a manažeři. Od té doby se CPI k vlastnické struktuře blíže nevyjadřovala.
Ještě loni v březnu přitom agentura Bloomberg psala, že spolupráce CPI a investiční společnosti Apollo by se mohla prohloubit. Americký investor tehdy zvažoval kapitálový vstup do kancelářského byznysu CPI v Berlíně, za což mohl Vítkův holding získat až 450 milionů eur, tedy přes jedenáct miliard korun. Z obří transakce ale bez udání důvodů nakonec sešlo.
Rozprodávání nemovitostí
CPIPG od nákupu rakouských společností S Immo a Immofinanz v roce 2022 kontinuálně prodává jednu nemovitost za druhou. Důvodem je vysoké zadlužení, které se Vítek snaží krotit právě divesticemi. CPI se zbavila například části svého hotelového portfolia, ale i mnoha trofejních budov. Přesto ji ratingové agentury stále drží ve spekulativním pásmu.
Dluhovému tlaku se Vítkovi dosud dařilo odolávat, minimálně o tom přesvědčil dostatečně velkou část investorů. Důkazem je červencový úpis zelených dluhopisů za 500 milionů eur, kdy poptávka převýšila nabídku.
Příjmy kvůli výprodejům nicméně klesají. Za první tři letošní kvartály meziročně klesly jen o 14 procent na více než miliardu eur. Podobným tempem poklesl i zisk EBITDA. Celkový čistý dluh navíc meziročně opět trochu povyskočil, a to na 8,1 miliardy eur, v přepočtu přibližně 197 miliard korun. Jádro portfolia tvoří kancelářské a obchodní prostory v Německu, Česku a Polsku.