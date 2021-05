Martin Gürtler: ČNB odloží zvyšování sazeb | E15.cz

Druhé pololetí letošního roku již pravděpodobně přinese silné oživení ekonomiky a spolu s vyšší proočkovaností populace by mělo České národní bance umožnit začít se zpřísňováním měnové politiky. Do té doby však úrokové sazby zřejmě setrvají na současné nízké úrovni. To potvrzují i slova samotných centrálních bankéřů, kteří uvádějí, že se raději se zvyšováním sazeb mírně opozdí, než aby jejich zvýšení provedli předčasně a ohrozili tak nastupující růst ekonomiky. Podíl proočkované populace je v ČR stále poměrně nízký a riziko výskytu další vlny pandemie tak zůstává nemalé.

Únorová prognóza ČNB očekává první zvýšení úrokových sazeb již v aktuálním čtvrtletí. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie na začátku roku lze však předpokládat, že k tomuto nedojde. Nová prognóza, kterou centrální banka po květnovém zasedání představí, nejspíše s tímto už ani počítat nebude a počátek normalizace měnové politiky odloží až právě na druhou polovinu roku.

Vliv bude mít také skutečnost, že ČNB v nové prognóze pravděpodobně sníží svůj již tak pesimistický odhad vývoje ekonomiky, který pro letošní rok očekává její růst pouze o 2,2 procenta. Dosavadní prognóza totiž nepočítala s tak výrazným zhoršením epidemické situace v prvních měsících roku. Oproti konsenzu finančního trhu, jenž předpokládá letošní růst HDP mírně nad tři procenta, by tak ČNB měla zůstat dosti pesimistická.

Zvýšit by však na druhou stranu mohla svůj výhled inflace, který by se pro letošní rok mohl posunout nad dvě procenta. Tempo zvyšování úrokových sazeb lze však čekat obdobné a celá jejich prognózovaná trajektorie se tak pravděpodobně jen o jedno čtvrtletí posune.

S prvním zvýšením repo sazby počítáme i nadále v listopadu. Dřívější zvýšení již ve třetím čtvrtletí je však reálným rizikem, které by se mohlo zhmotnit v důsledku rychlé reakce ČNB na výrazně se lepšící předstihové indikátory či výrazné promítnutí zadržené poptávky do cen poté, co dojde k otevření provozoven obchodů a služeb. Proinflační rizika se nyní hromadí i ve výrobním sektoru, a to vlivem zvyšujících se cen výrobních vstupů.