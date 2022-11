Michal Půr: Válka na Ukrajině nás staví před volbu, kterou velká část z nás nechce slyšet | E15.cz

Pokud existuje jedna otázka, která dnes a denně zaznívá ve značné části českých domácností, hospod, na úřadech, zkrátka ve veřejném prostoru, je to nepochybně „jak si myslíš, že dopadne válka na Ukrajině?“ Odpověď nezná nikdo, přesto existují varianty této otázky, které bychom si zodpovědět měli a neděláme to, nebo to děláme příliš málo.