Michal Půr: Volat po zavedení eura je zatím předčasné | E15.cz

V posledních měsících jsme od nejrůznějších politiků, ekonomů či jiných expertů slyšeli, že přijetí eura by zázračně vyléčilo problém s rekordní inflací v Česku. Přiznám se, že od začátku mi tato otázka přišla poněkud bezpředmětná, protože plníme pouhé jedno kritérium pro přijetí společné měny, kterým je celková výše dluhu vůči HDP. Ta je v našem případě nižší než stanovených 60 procent. Za daleko větší ovšem považuji problém, který se zvolna rýsuje na horizontu.

I eurozónou obchází strašidlo inflace a tam, kde dosud nebyla vidět, se zjevně zvedá. Extrémním případem je pak Estonsko, kde dosahuje zhruba 20 procent. Evropská centrální banka už naznačila, že také přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb a na konci roku by se hlavní sazba měla pohybovat kolem 1,25 procenta. Připomínám, že v Česku to je sedm procent. Jakkoli se nám může zdát úroková sazba ECB nepatrná, je v ní rozbuška, která oživuje největší bolest eurozóny.

Tři zásadní problémy

Pravda je totiž taková, že dluhovou krizi, kterou prošel jih Evropy, se navzdory mnohaletému klidu vyřešit nepodařilo, pouze se odložila. Eurozóna žádnou zásadní reformou neprošla, jediné, co ji drželo nad vodou, byly masivní nákupy státních dluhopisů, které by jinak byly poměrně bezcenné. Řecko, Portugalsko, Španělsko či Itálie konsolidovaly své veřejné finance každý trochu jinak. Někdo téměř vůbec, někdo zcela zásadně. Kaž­dopádně výkupy dluhopisů skončily, a to je první problém na obzoru.

Reflexe Kalouska a Stoniše 57: Přijetí eura má 13 let zpoždění. Teď jde o to, aby lidi měli vůbec nějaké peníze

Druhým jsou samotné úrokové sazby. Každý nárůst úrokových sazeb bude ještě brutálně prodražovat obsluhu státního dluhu a bude celkem jedno, jestli jednotlivý stát narovnal své hospodaření, nebo nikoliv.