Kupovat akcie, nebo prodávat? Investovat pravidelně | E15.cz

L etošní rok ukazuje, co jsou to pohyby na akciovém trhu. Celkově jde o období poměrně velkého poklesu – světové indexy ztrácejí deset procent, některé dokonce skoro třicet procent. Přesto ale v rámci roku přicházejí měsíce, kdy akcie prudce korigují předchozí poklesy a letí rychle nahoru. Stačí se třeba podívat na německý index DAX v posledních týdnech. A otázka teď zní – prodávat, nebo kupovat?

Popravdě, právě časování trhu je to nejhorší a nejtěžší, k čemu se může investor uchýlit. Ono to párkrát vyjde, úspěšný obchod pomůže egu, ale dříve či později se „trejdování“ prostě nepovede a je z toho stoploss, případně se z „krátkodobé pozice“ stane „dlouhodobá strategická v minusu“ – a takovou mít nechcete.

Z pohledu investora se těmi spekulacemi a krátkodobými pohyby příliš zabývat nemusíte, ukázalo se totiž jako daleko účinnější – a tím pádem investorsky úspěšnější – postupně a pravidelně investovat. Tedy vlastně kupovat, ale bez časového tipování.

Obecně totiž platí, že v dlouhém investičním horizontu (a to akcie splňují nad pět let) jsou akcie nejziskovějším finančním instrumentem, neboť rostou díky postupnému bohatnutí společnosti v čase. Tomu celému pomáhá technologický pokrok, který bohatství společnosti tlačí nahoru. Navíc období, kdy akcie rostly, je z pohledu historie daleko více než takzvaných medvědích trhů, tedy trhů v poklesu.

Nechci nikoho podceňovat, existuje určitě někdo, kdo časovat trh umí dobře, ale ve velké většině případů opravdu platí, že člověk vydělá více, když posílá na investice své peníze pravidelně – neuteče vám totiž prudký růst, který často v rámci výprodejů nebo na jejich konci přichází a který trefit je opravdu umění. Myslete na to, investujte, nenechte se zlákat ke krátkodobým pohybům nahoru dolů a uvidíte, že se vám to za pár let pozitivně vrátí.