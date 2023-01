Michal Semotan: Návrat „cestychtivých“ vytváří zajímavé příležitosti | E15.cz

Rok 2022 přinesl na akciové trhy propad, centrální banky bojovaly a ještě bojují s vysokou inflací, a tak zvedají úrokové sazby. Řada ekonomů věstila recesi nejen u nás doma, ale i v Evropě a v USA. Přesto existuje jeden segment, který se nadále těší vysoké poptávce. Je to cestování – ano, po covidových omezeních se zase hodně lidí chce někam podívat, často to vypadá, že jsme jako ze řetězu utržení. Jak toto odehrát na burze?

S covidem v roce 2020 přišel na burzu v tomto segmentu šok, propadly se cestovky, letecké společnosti, letiště, výrobci letadel a na to navázané sektory – a doposud se plně nezotavily. Domnívám se, že poptávka po cestování, přepravě, ubytování, a tím pádem i po výrobcích letadel a jejich dodavatelích letos i další roky poroste. Máme pocit, že nám během covidu něco uteklo, otevírá se Čína, kde byli cestovatelé dva až tři roky zavření.

Ano, i přes výše zmíněnou inflaci, vyšší úrokové sazby nečekám armagedon v ekonomikách. V J&T se snažíme tyto myšlenky uchopit v portfoliu a přetvořit je do investic, které nám připadají perspektivní. Máme proto nakoupeny akcie leteckých společností (Ryanair a American Airlines), výrobce letadel (Airbus), jejich dodavatele leteckých motorů (Rolls-Royce). Od roku 2021 budujeme pozici v ubytovací platformě Airbnb, jejíž čísla i přes covidová omezení ještě v loňském roce silně rostla.

Přesto kvůli negativnímu sentimentu burz a růstu úrokových sazeb tato akcie loni ztratila 48 procent. Investovali jsme i do akcií vídeňského letiště (Flughafen Wien AG), ale v polovině roku 2022 přišla nabídka na odkoupení těchto akcií. Škoda, že k ní došlo celkem brzy. Držíme i akcie cestovní kanceláře TUI, zde však bude růst omezován zřejmě navýšením kapitálu ke splacení státní pomoci. Všechny zmiňované akcie během roku 2022 odepsaly od minus 20 procent až do minus 48 procent (Airbnb), a jsou tak na výrazně zajímavějších úrovních, než byly na konci roku 2021 – tedy v době, kdy ještě platila spousta covidových omezení.

To je opravdu paradox, zvláště když nyní vidíme růst tržeb, provozního zisku, očekáváme překlopení do čistého zisku letos či v příštím roce. Z našeho pohledu je to tedy příležitost, ale i ta má na akciovém trhu svá rizika. Pokud se vrátí hrozby omezení pohybu kvůli onemocněním, vyhrotí se ještě více válka na Ukrajině, propadneme se do hluboké recese, pak moje teorie a vize dostanou trhliny. Ale s otevřením Číny a s tím, jak vidím situaci na evropských letištích a v jednotlivých turistických destinacích, jsem pro letošní rok u těchto akcií optimistou.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti