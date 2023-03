Michlova prověrka ohrožuje důvěryhodnost ČNB i české ekonomiky | e15.cz

To vše v situaci, kdy je důvěryhodnost ČNB mimořádně důležitá v souvislosti s nastavením úrokových sazeb, které od Michlova příchodu do čela centrální banky nebyly zvýšeny, ačkoli to řada odborníků i členů bankovní rady doporučovala. Například člen bankovní rady Tomáš Holub upozorňuje, že zafixování sazeb na současné výši může v příštích letech způsobit dlouhodobou inflaci. Zároveň je dnes kurz koruny podle expertů jednoznačně nadhodnocen.

Devět měsíců a nic

Aleš Michl požádal o bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň přísně tajné už loni v květnu, když jej prezident Miloš Zeman poměrně překvapivě jmenoval guvernérem. V polovině února uplynulo od podání žádosti devět měsíců, což je standardní doba, během které Národní bezpečnostní úřad o prověrkách rozhoduje. Takzvané bezpečnostní řízení sice stále ještě běží, ale je jasné, že jeho délka je nestandardní. Například Michlův předchůdce ve funkci Jiří Rusnok získal bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň už za čtyři měsíce.

Podle mluvčí ČNB Petry Krmelové zatím zákonná lhůta pro rozhodnutí nedoběhla kvůli nouzovému stavu, který byl v Česku vyhlášen právě v době, kdy Michl o prověrku žádal. V nouzovém stavu lhůty neběží. Ale v tomto případě šlo o nouzový stav způsobený uprchlickou krizí kvůli válce na Ukrajině – a ta pracovníkům Národního bezpečnostního úřadu ani příslušníkům tajných služeb nemohla bránit v prověřování důvěryhodnosti žádné osoby. Nešlo o nouzový stav kvůli pandemii, všechny dokumenty byly dostupné, bylo možné vyzpovídat klíčové osoby.

Michlovo prvenství

Povinnost guvernéra mít bezpečnostní prověrku nevyplývá ze zákona, není to zákonný předpoklad pro to, aby guvernér mohl vykonávat svou funkci. Je to stanoveno v interním předpisu. Ale všichni dosavadní guvernéři ČNB bezpečnostní prověrkou na stupeň přísně tajné disponovali, takže už teď lze říct, že je to vůbec poprvé v historii České republiky, kdy se na vyřízení bezpečnostní prověrky guvernéra čeká tak dlouho.

Je fér přiznat, že informací s nejvyšším stupněm utajení je relativně málo a k běžnému výkonu funkce guvernéra ČNB stačí stupeň tajné. Na druhou stranu se nacházíme v době války. ČNB například nedávno rozhodovala o likvidaci původem ruské banky Sberbank, je tu snaha zamezit podezřelým transakcím, které obcházejí protiruské sankce. Právě teď je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se guvernér bude muset s informacemi s nejvyšším stupněm utajení seznámit, třeba na vládě nebo při jednání s prezidentem. Jde také stále o jednoho z nejdůležitějších ústavních činitelů. Česká národní banka je obrovsky závislá na své důvěryhodnosti a každé ulevování z těch nejvyšších požadavků vzbuzuje zbytečné otázky.

Důvodů, proč Michl dosud prověrku na nejvyšší stupeň nezískal, může být několik. Bezpečnostní řízení pro stupeň přísně tajné jde hlouběji než pro tajné – zkoumá se identita člověka, to znamená nejen jeho finanční vazby, ale také třeba způsob jeho života či rodinné vztahy. Michl už v minulosti otevřel dveře pochybnostem o svém možném střetu zájmů. Jeho svěřenský fond MMXXV drží 35 procent v investičním fondu Quant, který založil s ekonomem Pavlem Kohoutem a v němž většinu dnes drží finančník Petr Stuchlík. Hodnota Michlova podílu může být minimálně ve vyšších jednotkách milionů.

Něco za něco

Potom je tu problém jménem Vladimír Kruliš. Dosluhujícího šéfa hradního protokolu chce Miloš Zeman právě teď za každou cenu dostat do ČNB do pozice kancléře. Spekuluje se o tajné dohodě, podle níž Zeman Michla jmenoval guvernérem a na oplátku Michl zařídí budoucí uplatnění pro lidi ze Zemanovy kanceláře. Kruliš je navíc prodlouženou rukou prezidentova neformálního poradce Martina Nejedlého, jehož vazby na Putinův režim nebyly dodnes řádně objasněny. Nejasností kolem Michla není málo a tím, že prověrku dosud nezískal, se potvrzuje, že nejsou úplně banální.