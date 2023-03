Koruna stojí na rozcestí, vládní bondy jdou na dračku, guvernér ČNB může přijít o místo | e15.cz

Téměř jakopřízrak působí na současných finančních trzích síla koruny. Bezmála šestiprocentním posílením vůči euru za poslední rok nechala ostatní středoevropské měny daleko za sebou, v samotném závěru února se pak stala nejtvrdší od srpna 2008. Během posledních týdnů ovšem proti tuzemské měně začalo působit několik silných faktorů. Od opětovné hrozby silnější globální inflace po utišení investorské vášně pro riziko a tím i hladu po korunových aktivech. Právě příští týdny podle ekonomů rozhodnou, zda koruna dokáže obhájit svou v posledním roce pečlivě budovanou pověst bezpečného přístavu.

Dvouprocentní inflace do roka a do dne může být pro Česko až příliš ambiciózním scénářem. Existuje totiž nezanedbatelné riziko, že palčivý růst cen v Česku zakoření a z inflace se stane chronický problém. Proto je třeba, aby Česká národní banka dala jasně najevo, že v boji s inflací nehodlá ustrnout na půli cesty. „Mojí noční můrou je, že místo toho, abychom začátkem příštího roku uvažovali o tom, jak sazby rychle snížit ze sedmičky někam na čtyřku, řekneme si: Bohužel to nestačilo a musíme sedmičku udržovat další rok. Anebo budeme muset sazby dokonce zvýšit,“ říká člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub.

Motivovat lidi štědřejšími státními příspěvky nebo vyššími daňovými odpočty, aby si ukládali více na stáří. To je cíl novely zákona o kapitálovém trhu, kterou chystá ministerstvo financí. Předloha přinese i další opatření v dobrovolném důchodovém spoření, jako je například investiční penzijní účet. Změny, které mají zatraktivnit především mladým lidem přípravu na odchod z ekonomicky aktivního života na odpočinek, budou součástí penzijní reformy rezortu práce a sociálních věcí. Obě ministerstva postupují ve shodě.

Petru Pavlovi zbývá do inaugurace, tedy oficiálního uvedení do funkce prezidenta republiky, jen pár dní. Čeká ho ale ostrý start. Bude muset hned rozhodnout o tom, zda podepíše nižší valorizaci důchodů, a nemine ho ani řešení situace v České národní bance, jejíž guvernér Aleš Michl dosud nezískal bezpečnostní prověrku.

Velcí zahraniční investoři letos luxují trh českých státních dluhopisů. Jen během ledna nakoupili bondy za pětatřicet miliard korun, což odpovídá takřka třem čtvrtinám všech dluhopisů emitovaných českou vládou. Pro přespolní kapitál jsou české bondy horkým zbožím. Krom relativně vysokého výnosu samotných dluhopisů navíc totiž vydělává i na posilování české koruny. Koncem ledna tak měli zahraniční investoři v portfoliích české vládní bondy za 733 miliard korun, tedy v částce o téměř dvanáct procent vyšší než před rokem.