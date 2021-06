Místo kina gambling s jejich akciemi | E15.cz

Zkratku AMC v Česku znají spíše televizní diváci jako tvůrce seriálů Breaking Bad (Perníkový táta) a Walking Dead (Živí mrtví), jenže síť kin AMC Theatres nemá s televizní společností AMC Networks nic společného. Tvořit televizní zábavu v době pandemie vypadá jako příležitost k zisku, ale rekordmanem v růstu je společnost se zavřenými kiny.

Už v březnu loňského roku AMC věděla, že pandemie ji zničí. Zavřela téměř tisícovku svých kin s více než deseti tisíci promítacími sály a oznámila, že je v existenčních problémech. A není se čemu divit, zábavní průmysl pandemie shodila úplně na nulu. Nadějí AMC bylo, že krize brzy skončí a dychtiví diváci dorazí na dlouho odkládané filmy později. Producenti hollywoodských trháků ale nechtěli čekat a začali pouštět premiéry on-line přes velké streamovací služby.

AMC jim sice vyhrožovala, že po pandemii už nikdy jejich filmy nepustí, ale hrozba od umírající firmy měla pramalou váhu. Během celého loňského roku problém kin přetrvával a akcie AMC odepsaly třetinu hodnoty. Spíše než šok to ale byl dlouhotrvající proces. Od vrcholu v roce 2015 za pouhých šest let ztratily akcie AMC 94 procent hodnoty. Kina nevypadala jako budoucnost už před pandemií. Některá přežijí, ale investoři od nich z pochopitelných důvodů odvraceli peněženky. Jenže rok 2021 umí překvapovat.

Jen během minulého týdne vyskočily akcie AMC o 116 procent, což samo o sobě vypadá neuvěřitelně, ale jde jen o zlomek zhodnocení ve výši neuvěřitelných 1132 procent od začátku roku 2021. Ve dvou vlnách se tak letos dostaly na desetinásobek.

Vracejí se lidé do kin? Vymyslela AMC nový model využití prázdných kinosálů? Došly nám po dlouhé pandemii filmy v televizi? Nic z toho se nestalo, jen se na finančních trzích hraje ruleta. AMC se daří právě kvůli tomu, že situace firmy není dobrá. Zní to paradoxně, ale takhle vypadá investování v roce 2021. Klinická smrt AMC přilákala supy, kteří si přihodili, že AMC nepřežije.

Pod palbou spekulací na bankrot nebyla jen AMC, ale třeba i dnes ikonická herní firma GameStop, která příběh AMC kopírovala. Jenže lidé na internetu se spojili a rozhodli se supy přetlačit a vydělat na tom. Stačilo jen vydržet déle než oni, což obnášelo obrovské množství peněz.

Dařilo se to a akcie AMC na začátku roku během týdne vyskočily na pětinásobek, ale pak peníze došly a AMC spadla o 60 procent. Jenže globální finanční kasino ještě na rozdíl od kin nezavřelo. Žijeme ve světě, kde banky chrlí skrze úvěry nové a nové peníze a vlády na dluh zásobují peněženky i těch, kdo to nepotřebují. Výnosy klesající k nule táhnou jako magnet všechny tyto peníze ke spekulacím.

Jsou to peníze, které tlačí vzhůru ceny nemovitostí. Peníze, které táhly nahoru kryptoměny. Když začaly padat, část z nich zaparkovala v AMC a na dalších kolotočích. Fundamenty jsou zbytečné, hlavně že se točí. YOLO, říkají tomu mladí spekulanti – You Only Live Once, tedy žiješ jenom jednou. Tak proč nezkusit gambling s akciemi? Stejně jako u klasického sázení nakonec většina hráčů prodělá, ale je to zábava. Ještě lepší je ale bavit se sledováním toho všeho zpovzdálí. Dokud neotevřou kina.