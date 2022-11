Jiří Tyleček: Námořní přeprava zlevnila, ceny zboží však zůstávají | E15.cz

Není to tak dávno, co maloobchodní prodejci museli ve velkém omezovat svoji nabídku kvůli problémům v námořní přepravě. Společnosti jako IKEA, Amazon nebo Walmart si dokonce pronajaly vlastní lodě, aby měly zákazníkům co nabídnout. Přepravní kapacita totiž byla kvůli post­covidovému růstu a zahlceným přístavům obtížně dostupná. Krize v přepravě znamenala zpoždění dodávek a prudký růst ceny zboží, ve kterém se promítaly rekordní ceny přepravy kontejnerů. Nyní zájem o přepravu upadá.