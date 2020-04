Německý diář Petra Fischera: Diskuzní orgie | E15.cz

Už dlouho nedostala kancléřka v médiích tak vynadáno jako nyní. Žena, která se zaklínala demokracií a jejími hodnotami pomalu v každém projevu včetně toho prvního koronavirového, za což ji pochválil celý svět, česká média nevyjímaje, si najednou stěžuje, že lidé veřejně diskutují o tom, co je a co není dobré v době koronaviru. Jistě, přísluší to především odborníkům a politikům, kteří se podle jejich rad řídí, ale kdo jiný by to potom měl veřejně probírat než ti, kterých se vládní opatření týkají?

Merkelová ale projevila nelibost hlavně nad tím, že opatření všelijak komplikují a problematizují místní politici ve městech a spolkových zemích, takže si nakonec každý dělá, co chce, což se přenese i na jednotlivé občany. Kancléřka se obávala o ztrátu koncentrace, trpělivosti a řádu, což by mohlo dosud relativně úspěšný německý postup proti pandemii zhatit.

Úmysly dobré, provedení mimořádně špatné. Nevhodné vyjádření teď neomluví ani to, že kancléřčina slova nebyla původně míněna veřejnosti, nýbrž spolustraníkům ze zemského vedení CDU. Každopádně Německo šéfce své vlády rázně připomnělo, že diskuze je základ demokratického pořádku země a že z ní roste vše ostatní. A Angela Merkelová to – mlčky – přijala.

Kancléřčin rétorický karambol přinesl ještě jedno pozitivum. Německo nemusí hledat slovo roku, má ho už dnes. Zní krásně – Öffnungsdiskussionsorgien!

Autor je spolupracovník redakce

