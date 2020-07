Německý diář Petra Fischera: Klausovo faux pas | E15.cz

Čeští politici v Německu moc nemluví. Jediný, kdo je tu aktivní, je bývalý prezident Václav Klaus, který už od voleb 2017 podporuje Alternativu pro Německo (AfD). Klausovi nevadí, že radikální křídlo této původně protimigrantské strany sleduje německá tajná služba, tedy Úřad na ochranu ústavy. Pro exprezidenta je podstatné, že mu AfD pozváními na své akce propůjčuje mezinárodní věhlas a také to, že je jako on téměř proti všemu, co dnes tvoří politickou agendu: proti migraci, multikulti, ochraně klimatu, EU.