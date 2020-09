Německý diář Petra Fischera: Návrat zelených | E15.cz

Nejenom proto, že šlo o test, jak si jako manažer krize vedl on a jeho spolustraníci, ale hlavně kvůli svým celostátním ambicím. Armin Laschet by chtěl příští rok nahradit Angelu Merkelovou v kancléřské funkci, a kdyby jako politik neuspěl na domácí rýnsko-vesfálské půdě, těžko by mohl usilovat o předsednictví celé strany a kandidovat na kancléře.

Laschet uspěl, i když 35,7 procenta všech hlasů je jen o desetinu lepší než celkový součet pro CDU v roce 1952, kdy unie zaznamenala nejhorší výsledek v komunálních volbách v této spolkové zemi. Přesto může být Laschet spokojen, jeho šance na nástupnictví po Merkelové se díky těmto volbám podstatně zvýšily.

Skutečným vítězem voleb jsou ale zelení. Získali o osm procent více hlasů než v předchozích volbách, vítězství si zapsali i v největším městě této spolkové země, v Kolíně nad Rýnem. Celkových osmnáct procent odpovídá celostátnímu průměru v minulých parlamentních volbách, ale hlavně potvrzuje, že koronavirus nevyřadil zelené z boje o vládnutí a že jejich klimatická politika má stále více přesvědčenějších voličů.

Koronakrize na čas velmi zvedla popularitu vládnoucí CDU (SPD se naopak zmítá dál v problémech), a to i na úkor zelených. Ti se teď do politické hry vracejí s novým drajvem jako druhá největší politická síla v Německu. Dříve nepředstavitelná černo-zelená koalice konzervativců a progresivní strany nového levého středu se zase více přiblížila realitě.

Autor je spolupracovník redakce

