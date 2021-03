Německý diář Petra Fischera: Odchod mistra světa | E15.cz

K odchodu trenéra Joachima Löwa se nijak neschylovalo, dokonce ani po špatných výsledcích fotbalové reprezentace, například po vysoké prohře Německa se Španělskem, které nelze označit jinak než jako ostudu. Všichni to chápali tak, že Löw zkouší sestavovat nový, mladší tým, a to nějakou dobu trvá a bez proher to asi úplně nejde. Přesto teď sám Löw odstupuje, i když ne hned, ale až po mistrovství Evropy, které snad po ročním odkladu nějak proběhne.

Löw by chtěl odejít úspěšně, i proto najednou opustil svůj plán vybudování nového mladého týmu a zve do reprezentace opět zkušené borce, jako jsou Thomas Müller a Jérôme Boateng z Bayernu Mnichov. Bude se opět hrát na výsledek a v kombinaci starých a mladých borců, která už jednou, na minulém mistrovství světa v Rusku, Löwovi hodně nevyšla. Německo tehdy jako obhájce titulu nepostoupilo ze skupiny do dalších bojů podle mnohých právě proto, že mu mazáci přerostli přes hlavu a neměli dobrou výkonnost.

V jiných zemích by trenér po takovém krachu ihned skončil, Löw ale pokračoval dál, přece jen to byl trenér, který do Německa po letech přivezl pohár mistrů světa. Löw odstupuje až teď, po patnácti letech působení u národní reprezentace. Pozdě, ale přece. Náhrada se zatím nerýsuje, velká jména jako Jürgen Klopp z Liverpoolu zájem nemají, přijde tedy zřejmě méně populární typ. Ostatně ani Löw nebyl na začátku žádná megastar, přesto nakonec skončil jako mistr světa. Možná, že tu vzniká zajímavá nová tradice. Kéž by, dodávají němečtí fotbaloví fanoušci.

Autor je spolupracovník redakce.