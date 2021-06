Ovčáček Merkelovou zjevně nepochopil. Německý diář Petra Fischera | E15.cz

Po první schůzce amerického prezidenta Bidena a ruského vládce Putina ve švýcarské Ženevě se rozpoutal boj o interpretaci nijakých výstupů minisummitu. Německá vláda byla ráda, že Biden nezpochybnil plynovod Nord Stream 2, a tak kancléřka Angela Merkelová vystoupila s prohlášením, že bude jako Biden pokračovat v otevřeném jednání s Rusy. Mluvčí Pražského hradu Ovčáček to na Twitteru vyložil tak, že zatímco velké země se s Ruskem baví a jednají s ním, Česko je skanzen starého myšlení studené války.

Nutno dodat, že na německém území kvůli ruským aktivitám nevybuchl žádný sklad zbraní, jakkoliv i německá kontrarozvědka momentálně hlásí útoky ruských hackerů zejména na kancléřskou kandidátku Zelených Annalenu Baerbockovou. Zelení jsou nejen proti Nord Streamu 2, protože si myslí, že bez ruského plynu se Německo obejde, ale chtějí do politiky vnést také více morálního hlasu lidských práv, což ruské strategii rozmlžování všeho nevyhovuje.

Nezavřít si obchodní možnosti, ale dát tvrdě najevo, že porušování lidských a politických práv je nepřijatelné a může být nepřekročitelnou hranicí pro byznys, to je přitom i postoj současné kancléřky Angely Merkelové, která je na rozdíl od Zelených jen méně vyhraněná. Ale i ona oficiálně protestovala při otravě kritika režimu Navalného a v dalších kauzách, v nichž se Rusko chovalo jako agresor. Možná to bylo málo, k věci ale řekla své.

A to je také smysl její výzvy k otevřenému jednání s Ruskem, který mluvčí Hradu zjevně nepochopil. „Jednat otevřeně s Ruskem“ znamená říkat mu i nepříjemné věci, ne to, co chce slyšet. A v tom se Pražský hrad od Merkelové a Bidena zásadně odlišuje, takže český prezident občas působí jako ruský komunikační atašé v Česku. Prezidentovu identifikaci s Merkelovou a Bidenem ve vztahu k Ruské federaci tedy nelze než uvítat, i když tak tu otevřenost asi mluvčí Hradu úplně nemyslel…