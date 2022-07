Očekávaný rozvod v mikrogravitaci. Rusové řekli, kdy skončí na mezinárodní vesmírné stanici | E15.cz

A je to tady. Po roce 2024 budou Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS) plout jen západní astronauté, ti z Ruska ji podle nedávno jmenovaného šéfa Ruské vesmírné agentury Roskosmos Jurije Borisova „samozřejmě k danému roku opustí“. Borisov to uvedl při pečlivě aranžovaném rozhovoru s prezidentem Vladimirem Putinem, v němž konečně zaznělo od letošního jara slibované datum, kdy se Rusko z ISS stáhne. Putinova mocná jednoslovná reakce „Dobře.“ připomíná časté reakce císaře Palpatina ze sci-fi franšízy Star Wars. I on rád jednoslovně reagoval na nové informace a také skrytě a efektivně tahal za nitky ve zdánlivě demokratickém zřízení republiky, až ji dovedl k přerodu v diktaturu v díle George Lucase zvanou První galaktické impérium.

Součástí úterního ruského prohlášení byla také informace o plánu pracovat v roce 2024 na vlastní vesmírné stanici a „dedikovat na ni vlastní zdroje a práci vlastních lidí“. V pojetí robota Bendera z animovaného seriálu Futurama bude stanice jejich vlastní, čistě ruská, asi i s blackjackem a šlapkami.

Nad schopností Ruska do několika let postavit vlastní stanici se už pozastavila řada odborníků. Třeba web space.com citoval vesmírného historika a analytika Johna Logsdona z Univerzity George Washingtona, který ji označil za „stanici pouze na papíře“. Australský web sciencealert.com citoval Vitalije Jegorova z platformy The Planetary Society. Novinář a analytik vesmírného dění označil tak rychlou výstavbu ruské vesmírné stanice za nemožnou.

Obdobně se pro AFP vyjádřil letecký expert a konstruktér Vadim Lukaševič. Ten také varoval před obecným úpadkem ruského vesmírného programu, který bude po ukončení spolupráce na ISS následovat. „Rusko se vrátí do osmdesátých let. Nová stanice bude archaická jako byt staré dámy: s tlačítkovým telefonem a kazeťákem,“ konstatoval. Nutně se na tom budou podílet sankce Západu.

Úterní informace z Kremlu částečně byly i nebyly překvapením. O odchodu Rusů z ISS se hovořilo od vpádu na Ukrajinu a postupného rozšiřování sankcí Západu na vývoz technologií – mimo jiné i těch potřebných k udržení chodu vesmírných projektů – do Ruska. Tehdejší šéf Roskosmosu Dmitry Rogozin již na jaře hrozil, že se Rusko na ISS „vybodne“ a vypne motory, které ji udržují na oběžné dráze, což by mohlo způsobit „pád stanice na Evropu“. Pak jen prohlásil, že Rusko do roka oznámí, kdy z ISS odejde.

Teď je termín známý a lze klidně konstatovat, že odchod Rusů zase takovou škodou nebude. Mezinárodní partneři působící na ISS, tedy USA, Rusko, Japonsko, Evropa a Kanada, se zatím oficiálně zavázali provozovat stanici právě jen do roku 2024. Jakákoli případná aktivita na stanici po roce 2024 tak bude bonusem k výčtu objevů a vědeckých dat, jež se na ISS od roku 1998 podařilo sesbírat.

Do roku 2024 tak na ISS může být rušněji než kdy jindy. Státy a jejich agentury se budou snažit z provozu „vytřískat“ co nejvíce experimentů a projektů. Ostatně v podobném duchu se po ruském oznámení vyjádřil bývalý americký astronaut Scott Kelly, který na Twitteru dodal, že ruské manévrování kolem roku 2024 mu spíše připomíná „bouření s otevřeným koncem“.

Již několik let probíhají diskuze o prodloužení životnosti ISS. Třeba Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) již dříve uvedl, že by ji bylo možné provozovat do roku 2028, Americký prezident Joe Biden dokonce úřad tlačí, aby to bylo až do roku 2030, ale závazné rozhodnutí zatím nepadlo. Možná právě proto, že nikdo přesně neví, jak bude „rozvod v mikrogravitaci“ vypadat.

Pokud Rusové stanici prostě jen opustí a „nezamknou ji“, svoji sekci neoddělí či jinak fatálně neznehodnotí, nic nebrání provozu ISS tak dlouho, jak jen to bude pro mezinárodní posádku bezpečné. A také jak vlády uznají za vhodné, že se provoz vyplatí – přece jen ročně spolyká až čtyři miliardy dolarů.

Americká sekce čítající deset modulů dokáže tu ruskou šestimodulovou dále napájet energií. Manévrování stanice – hlavně průběžně zvyšování snižující se oběžné dráhy kolem Země – pak budou obstarávat nikoli motory připojené ruské lodě Progress, ale západní lodě typu Cygnus, jejichž schopnost plně pohybovat stanicí se potvrdila zhruba přede dvěma měsíci.

NASA se navíc stejně soustředí na výstavbu lunární stanice a vesmírné stanice v mikrogravitaci Země přenechává soukromým společnostem, jako jsou Blue Origin, Nanoracks, Northrop Grumman či samozřejmě Axiom Space.

Ubude také extempore, jakých se ruská strana poslední dobou dopouštěla. Namátkou třeba přelepení vlajek USA a Japonska, což se stalo při březnové přípravě startu Sojuzu, který měl vynést, a nakonec nevynesl družice britského internetového providera OneWeb. Nebo poslední „vyvěšení“ vlajek proruských separatistů z Luhansku na ISS jako „oslavu“ dobytí ukrajinského Lysyčansku a přelepení ruských vlajek těmi se srpem a kladivem.

Rusko se svým sněním o dobách slávy a údajné soběstačnosti Sovětského svazu se chce do oné éry za každou cenu vrátit. Kdy mu ale dojde, že se dobrovolně posouvá o čtyři dekády do minulosti?