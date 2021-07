Ondřej Malý: Všichni už jsou na burze | E15.cz

V Evropě sice nikdo šeky lidem neposílal, ale prudce rostoucí úspory domácností (jen v Česku o více než 200 miliard korun) způsobily rovněž razantní růst počtu klientů levných brokerů. Třeba nizozemsko-německý Degiro loni získal skoro třikrát více klientů oproti roku 2019 a zdvojnásobil množství aktiv. Masa nových klientů těchto brokerů se navíc chová na burzách úplně jinak. Často svoje investiční tipy čerpají nikoli z doporučení analytiků, ale z diskuzních fór na Redditu nebo na Twitteru.

Reddit je původcem takzvaných „meme stocks“, tedy akcií do té doby málo známých firem. Některé by možná za normálních okolností i zbankrotovaly, místo toho však vyrostly na absurdní tržní hodnotu, pak ji ztratily a často znovu získaly, což přineslo pohádkové zbohatnutí části investorů a zchudnutí těch, kteří do rozjetého vlaku nastoupili až na vrcholu a nestihli vystoupit.

Investorům, kteří se řídili některými až absurdními radami z Redditu, se ale často zadařilo. Ilustrativní je příklad autopůjčovny Hertz, oběti koronaviru, která vyhlásila bankrot loni v březnu a akcie šly ke dnu. Normální reflex by byl nechat je být, nicméně na Redditu byl Hertz zmiňován jako skvělá příležitost. Kdo koupil, neprohloupil – firma prošla úpadkovým řízením s novými investory a akcie se nyní obchodují na mimoburzovním trhu za cenu kolem osmi dolarů. Investoři, kteří vydrželi, realizovali zhodnocení asi 2000 procent.

Redditová doporučení analyzovali i ekonomové z Univerzity jižní Floridy a Kentucké univerzity a zjistili, že v průměru den poté, co se na Redditu objevila analýza nějakého titulu s doporučením ke koupi, ho drobní investoři obchodovali o sedm procent víc. Návratnost investic učiněných dle takových analýz byla přes šest procent za kvartál. Oproti obavám regulátorů trhů, že na základě analýz z Redditu investoři přijdou o peníze, byl častější opačný případ.

Reddit navíc už není jediným místem, kam si drobní investoři chodí pro radu. Stále více se využívá Discord, aplikace původně určená hlavně pro komunikaci hráčů během online hraní her. Komunita kolem největších serverů Atlas Trading a Stock VIP na Discordu má přes 200 tisíc členů. Jejich vůdcové se zaměřují často na podobné akcie, jako byl v lednu GameStop, levné, s nízkým floatem a s velkým podílem krátkých pozic, které slibují realizaci takzvaného short squeeze – tedy toho, že cena poroste k momentu, kdy musejí short selleři krýt hrozící rostoucí ztrátu rychlou koupí akcií, což dále způsobuje razantní růst ceny. Velmi často jim jejich tip vyjde jako třeba začátkem června, kdy akcie firmy Clover Health, na kterou upozorňovaly diskuzní skupiny na Redditu i Discordu, vyskočily ze sedmi na 22 dolarů za dva dny. Klíčem ovšem bylo včas prodat, což často drobným investorům nevyjde. Každopádně přítomnost drobných investorů na burze díky levnému a jednoduché

mu obchodování v kombinaci s explozí informací a dezinformací o akciích bude rozhodně velkým oříškem pro tradiční hráče i pro regulátory. Hranice mezi dobrým tipem na zajímavou podhodnocenou akcii a tržní manipulací, která povede k obohacení pár šťastlivců a ožebračení mnoha drobných investorů, je stále velmi tenká. A není asi nutné dodávat, že stále platí všechny dobré investiční rady nabádající k diverzifikaci a k opatrnosti.