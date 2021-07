Bankroty sportovců nejsou vzácností, říká bývalý hokejista Hosták | E15.cz

Na starost má Hosták ve svém novém angažmá potenciální i stávající klienty. “Byla to pro mě zajímavá výzva. Překvapilo mě, jak je tento svět jiný v porovnání s tím, který jsem znal ze sportovního prostředí,” řekl v rozhovoru pro E15.

Na začátku jej však čekalo i hodně učení. Vzhledem ke své práci potřeboval složit makléřskou zkoušky. „Musel jsem do sebe během měsíce nahustit hodně znalostí. Ale povedlo se,“ podotkl.

Do firmy Wood & Co. jej přivedl obchodní ředitel Petr Beneš. “Poté, co jsem loni skončil jako generální manažer ve Zlíně, se mě zeptal, zda bych nechtěl zkusit zde pracovat,” prozradil bývalý hráč Sparty Praha, švédského Modo či zámořské Philadelphie Flyers. Doplnil, že již předchozí roky měl s Wood & Co. zkušenosti jako klient.

“Jsem zde teprve půl roku, takže příliš rozsáhlé portfolio klientů ještě nemám,” uvedl Hosták s tím, že se snaží seznamovat s nabídkou svého nového zaměstnavatele i profesionální sportovce, včetně hokejistů.

Prozradil, že je jedná o hráče z domácích i zahraničních soutěží. “Samozřejmě kluci, co hrají v NHL mají své agentury, které se jim o finance starají. Tam je to mnohem profesionalizovanější než tady u nás,” dodal.

Na druhou stranu ale mezi jeho klienty chybí sportovkyně. Důvod je ten, že v ženském profesionálním sportu se točí mnohem méně peněz, než v tom mužském. Hodně peněz si sice dokáží vydělat úspěšné tenistky, těm však jejich peněz stejně jako tomu je u hráčů NHL spravují peníze zpravidla jejich agentury.

Podle zkušeností Martina Hostáka se chování českých sportovců ohledně nakládání s penězi velmi liší. Jsou takoví, kteří myslí na to, co bude po konci kariéry a snaží se uspořit a zhodnotit své volné peníze.

„Ti, co investují, jsou spíš ve věku blíže konci kariéry. Takže 30 let a více,“ řekl Hosták. Mladých hráčů, kteří by už v první části své kariéry mysleli na budoucnost, je naopak podle bývalého generálního manažera hokejového Zlína zatím poměrně málo. Jako jeden z důvodů uvádí, že s v profesionálním kolotoči starají hlavně o svůj výkon: „A tohle trochu odvádí pozornost stranou,“ podotkl.

Jsou však dokonce i případy profesionálních sportovců, kteří se přes leckdy vysoké příjmy dostanou do vážných finančních potíží. „Osobní bankroty nejsou vůbec vzácností. Potom se z toho dostávají, ale není snadné pro ně najít práci kvůli exekucím. Těch příkladů je hodně. Například proto, že ti kluci někomu naletěli nebo s penězi nezacházeli hospodárně,“ poznamenal Hosták.

Někdy takové případy končí i tragédií. Nedávno otřásl českým hokejem případ bývalého hokejového reprezentanta Marka Trončinského. Ten v pouhých 32 letech spáchal sebevraždu. Důvodem nejspíš byly vysoké dluhy způsobené závislostí na hazardu.

Sám Hosták během své kariéry zhodnocoval své peníze prostřednictvím tuzemských bankovních domů. „O těchto věcech jsme tehdy věděli hodně málo. Přece jen, kdo v 90. letech věděl něco o investování?“ zavzpomínal.

Investiční poradci bank tehdy dávali peníze svých klientů primárně do akciových a dluhopisových fondů. „Také tehdy hodně nabízely zajištěné fondy, u nichž nebyl výnos nic moc. Slušně naopak vynášely dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy denominované v korunách,“ řekl Hosták. „Člověk tomu důvěřoval a nemyslím, že to fungovalo špatně,“ dodal.