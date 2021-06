Pavel Staněk: Covid zavřel Čechy do kuchyně | E15.cz

Rok prakticky nepřetržité pandemie nám dokázal, že se spousta věcí dá dělat i jinak, než jsme byli zvyklí. Vaření a starost o domácnost mezi ně bezesporu patří. Řada e-shopů byla kvůli koronaviru pod bezprecedentním náporem. Je to do jisté míry dáno tím, že ti z nás, kteří byli zvyklí doma trávit minimum času, najednou neměli na výběr moc alternativ. V takové situaci si začnete všímat věcí, kterým jste do té doby nepřikládali patřičnou pozornost. Začnete přemýšlet, jak si nucený pobyt doma zpříjemnit.

Dekorace a vychytávky do domácnosti jsou doslova první na ráně. Kuchyňské vybavení je ještě specifičtější. Mnoho z nás má naučeno, že pokud chceme připravit pokrm z kvalitních surovin, necháme to na profesionálech z našich oblíbených restaurací. To v posledním roce nebylo tak jednoduché.

Pandemie navíc spoustě z nás překazila plány na letní dovolenou. Alespoň z naší zkušenosti se právě tyto faktory podepsaly na tom, že Češi měli o zpříjemňování svých domácností větší zájem než za normálních okolností. Zároveň se nebáli investovat do dražšího, ale o to kvalitnějšího vybavení.

Je to znát na prodejích v tomto segmentu. Loňský rok pro nás byl z hlediska čísel nejlepší v historii. Přiblížili jsme se k půlmiliardě v obratu a prodeje nám loni vyrostly téměř o třetinu oproti předchozímu roku 2019. Navíc jsme byli schopni generovat až šestinásobné nárůsty prodejů v onlinu oproti běžným dnům před covidem.

To, co žene v kuchyňském byznysu vývoj dopředu, jsou především dva trendy – nazývejme je digitalizací a udržitelností. Nově objevený zájem Čechů je perfektně odráží. Digitalizace šetří drahocenný čas, který tak mohou vynaložit na jiné aktivity. Udržitelnost se zas pro řadu lidí stává doslova imperativem životního stylu. S poptávkou po těchto přidaných kvalitách vstupovali v posledním roce spotřebitelé i do online prostředí.

Dneska už nejsou žádnou novinkou pokročilé technologie typu kuchyňských květináčů na domácí pěstování bylinek, které pokryjí všechny vaše starosti s pravidelným zaléváním. Některé z nich dokonce můžete pomocí Bluetooth jednoduše propojit s mobilní aplikací a domácí bylinkářství máte nepřetržitě u sebe.

Obrovským problémem je v současnosti plýtvání potravinami, ale i na to má už pokročilá technologie řešení: dnes seženete speciální vakuovací technologii, která dokáže prodloužit životnost a svěžest jídla o dny až týdny. Nejde přitom o žádný gigantický přístroj, který se sotva vejde do kuchyně. Bohatě stačí jednoduchá pumpa, jejíž ovládání je snadné a návodné. Sama pozná, kdy se má vypnout, takže s ní nemáte vůbec žádnou starost. Samozřejmostí je opět propojení s mobilní aplikací, která vás upozorní, když je zapotřebí vaše pozornost. Takových šikovných technologií je čím dál tím víc.

Češi se nebrání novým trendům, naopak jsou v tomto směru velice náročnými a zvídavými zákazníky. Pandemie to jen umocnila. Odvažuji se tvrdit, že spějeme ke konci tohoto nešťastného období, za což jsem nepopsatelně vděčný. Zároveň si jsem jistý, že se to v našem tržním segmentu neprojeví zásadním poklesem poptávky po kuchyňském vybavení. Češi teď mají větší povědomí o tom, co všechno je možné, a o tom, že starost o vlastní domácnost není jen povinnost, ale i radost. Jejich zvídavá nátura jim nedovolí na to zapomenout.