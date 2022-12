Petr Šedivý: Nejlepší investice v roce 2023 bude pole, les nebo podíl ve firmě | E15.cz

Smysl mají třeba investice do infrastruktury blockchainu.

Inflace letos atakuje hranici 20 procent, adekvátně tomu ztrácejí na hodnotě uložené peníze, a to nejrychleji za posledních třicet let. Platí i v takové situaci stará dobrá poučka – proinvestovat se z krize ven?

Akciové tituly, které tradičně tvoří jádro velké části portfolií, zažily rozporuplný rok. Jejich růst táhly velké technologické firmy (od nichž se však očekává spíše stabilita než vysoký potenciál), zatímco ty menší, od kterých se růstový potenciál tradičně očekával, naopak padaly. Pro toho, kdo nechce sledovat indexy a tipovat jednotlivé tituly, tu ale vždycky byly fondy. Riziko se v nich rozkládá a obsluha je jednoduchá. V roce 2023 ale budou v nastalých podmínkách spíše pro uchování dosažené hodnoty než k čemukoliv jinému. Chcete-li spořit, směle do nich. Chcete-li ale vydělat, je třeba hledat jinde.

Turbulentní rok zažily také nemovitosti. Po doslova dechberoucím finiši, kdy se jejich ceny vyhouply vysoko nad ty nejsmělejší představy, se trh doslova uvařil a množství hypoték začalo klesat takovým tempem, že ubylo nejen zprostředkovatelů, ale dokonce i prodejců samotných realit. Pokles cen nemovitostí (zejména těch starších) bude zcela jistě pokračovat nadále i v roce 2023. Investice do nemovitostí k pronájmu tudíž moc smysl nedává. Se zhoršující se situací většinové populace klesá totiž i počet těch, kteří si mohou pronajmout novostavbu. Covid nám navíc ukázal, že kancelářských prostor či velkých nákupních center máme již dost.

Dobrým segmentem tak mohou být diskontová centra u menších měst – kombinace prodejny potravin, drogerie, pet centra a trafiky. Krize přeje nakupování právě tam a výstavba nemá až tolik rizik. Na tento typ investic je lepší sdružit prostředky. Další možnost je přes realitní fondy. Bude to ale opět spíše způsob „spoření“ nežli investice se skutečným potenciálem překonat dvojcifernou inflaci.

Své stálé místo v investičních portfoliích ale pořád mají drahé kovy. Jedná se o dobrou investici, obzvláště pokud si přejete přenechat něco vnoučatům nebo obstarat někomu dárek s hodnotou. Z investičního hlediska bude ale stále smysluplnější jejich průběžné nakupování. Růstový potenciál drahých kovů je však relativně malý. Pokud byste však přece jen trvali na tomto druhu investic, vyplatí se vám spíše cílit na obchodovatelné investiční mince než nakupovat slitky. Kryptoměny a forex jsou spekulativní oblastí investic, kde je bohužel snadné prodělat a je lepší se jim z dlouhodobého pohledu spíše vyhnout.

Co však smysl jednoznačně dává, jsou investice do infrastruktury blockchainu a technologií na něm postavených. V tomto segmentu můžeme očekávat pokračující dynamický růst, neboť digitální peněženky, platební styk či například evidence vozidel nás v budoucnu nevyhnutelně čeká a oceníme ji pro nesporné výhody. Investice do infrastruktury blockchainu tak podle mě bude jedna z těch skutečně perspektivních. V dnešní době mohou být zajímavé také konvertibilní půjčky, ale pořád se jedná o investice, kde riziko nese převážně investor.

Doporučuji proto investovat do majetkem krytých aktiv. Vlastnit pole, les nebo podíl ve firmě, která funguje, je dobrým způsobem, jak se zajistit v nejisté době. Je tedy potřeba se zaměřit na investice do firem s jasným obchodním a výrobním modelem, kde je velká pravděpodobnost, že budou fungovat za jakýchkoli podmínek. Jedná se o firmy, v nichž něco vzniká a mají inovační a růstový potenciál nebo přinášejí definovanou službu a výhodu pro zákazníka. Situace na trhu výhledově přinese i nové možnosti akvizic, změnu majitelů firem. Na trh v roce 2023 je potřeba se dívat především jako na příležitost.

Autor je investor a jednatel Venture Club Invest