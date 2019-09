Pohledem Jiřího Fremra: Klimatu nejvíce pomůže dostavba okruhu | E15.cz

Osobně na tuhle hru přistoupit nechci, protože spíše než emocím dávám přednost hledání praktických řešení. Budu se proto řídit populárním sloganem „mysli globálně, jednej lokálně“ a zaměřím se na to, jak může životnímu prostředí pomoci velké evropské město. Konkrétně Praha, kde se zabývám energetikou, která s klimatem úzce souvisí.

Často slyšíme, že by naše metropole mohla snížit svou uhlíkovou stopu a dopad na ovzduší například masivním zavedením elektromobilů. Byl by to jistě krok správným směrem, ale byla by to jen kapka v moři. I kdybychom plně využili současnou kapacitu pražské energetické sítě, která by „unesla“ zhruba 30procentní podíl elektromobilů na pražské dopravě, zásadní pokrok na poli životního prostředí by to nepřineslo. Emisní stopa české metropole by se tím snížila, ale opravdové plýtvání energiemi skutečně škodící přírodě se odehrává úplně jinde.

Opravdu významný pokrok by v Praze přinesly dva kroky. Ten první se týká budov. V nich a jejich správě se totiž ukrývá velký potenciál. Když většinu pražských budov zateplíme, změníme v nich osvětlení i vytápění a budeme je řídit pomocí chytrých systémů, dospějeme k opravdu významným energetickým úsporám, které pomohou přírodě i našim peněženkám. Ano, bude to na počátku stát větší investice, ale ty se městu a jeho obyvatelům nakonec jistě v dobrém vrátí.

Pražské budovy, respektive jejich střechy, by navíc mohly být základem pro opravdový fotovoltaický boom. Věděli jste, že v Praze je 30 milionů čtverečných metrů střech, na nichž by mohly být vybudovány fotovoltaické elektrárny? Obnovitelné a relativně čisté zdroje energie by nemusely zabírat ornou půdu.

Nejvíce ovšem klimatu a ovzduší v Praze prospěje, pokud konečně dostavíme chybějící části pražského okruhu. Dokončení tohoto projektu by pomohlo více, než kdybychom zdesetinásobili současný počet elektromobilů. Tisíce aut teď každodenně stojí po Praze v zácpách, zbytečně v nich jízdou „brzda-plyn“ spotřebovávají palivo a vypouštějí více emisí. Kromě nervů řidičů ničí plazící se pražská doprava i pražské ovzduší. To vše může ušetřit právě výstavba okruhu a dalších potřebných dopravních staveb. Nemusí se to na první pohled zdát, ale platí, že kdo myslí ekologicky, podporuje modernizaci pražské dopravní sítě a její rychlou dostavbu.

Autor je místopředsedou energetické sekce pražské hospodářské komory a člen TOP 09