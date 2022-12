Jaderná fúze může znamenat revoluci energetiky. Má to ale háček | E15.cz

Energetická krize je vyřešena, už nebudeme muset spoléhat na uhlí, jádro ani fotovoltaiku či vítr, a „zelená“ energie bude dostupná každému a v nadbytečném množství. A právě díky jaderné fúzi a popsaným efektům, které způsobí, dojde k pompézně rychlému socioekonomickému rozvoji lidstva a ... a to už jen zhruba za 20 až 25 let. Opět.

Ano, energetika v úterý zažila jeden z největších průlomů ve svém oboru, když vědci pracující v Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ústy americké ministryně energetiky Jennifer Granholmové světu potvrdili, že se jim poprvé v historii podařilo sloučit atomy a z tohoto procesu získat více energie, než do něj vložili – s důrazem na slovo ZÍSKAT VÍCE. Ano, teoreticky a extrémně optimisticky vzato tento objev může vést k nástupu všeobecného utopického energetického blaha. A ne, současnou energetickou krizi to zcela jistě nevyřeší a žádná firma si v krátkém ani střednědobém výhledu nenamastí kapsu – snad vyjma těch, u nichž si vědátoři objednají další aparaturu.

A proč se v kontextu reálného využití termojaderné fúze píše o zhruba dvacetiletém výhledu? Protože už je to v oboru už tak trochu tradice – při každém dílčím průlomu poslední dekády zaznívá tento relativně bezpečný odhad slibující, ale ne zas až tak moc (!), „revoluci za rohem“.

V úterý zazněl znovu, a tak je z pozice obyčejného člověka, ještě navíc neameričana, nutné za zvuku bouchajícího šampaňského zpozornět a uvědomit si, že brzká cesta do energetické utopie se jen tak konat nebude. A když nastane, je vůbec otázkou, zda ji USA se zbytkem světa zasdílí, za jakých podmínek to bude a zda si pro technologii nebude chtít nějaký jiný stát „dojít“ za každou cenu. Ale to už jsou zcela jiné teorie, držme se toho, co se na začátku prosince vlastně stalo.

Fyzikální proces, který pohání všechny hvězdy vesmíru, tedy slučování jader dvou lehčích prvků do jádra jednoho těžšího, typicky vodík+vodík=helium -, vědci z Číny, Evropy i USA na Zemi již mnohokrát na pár okamžiků spustili. Zatím ale vždy k jeho nastartování spotřebovali více energie, než z něj získali. V LLNL však pátého prosince dokázali něco nového.

S fúzí si tam teoreticky i prakticky hrají přes šest dekád a hlavně k tomu nyní mají největší, nejvýkonější a nejenergetičtější laserový systém na světě – NIF. Za jeho pomoci vyslali do reakce zhruba 2,05 megajoulu energie, přičemž výsledné „třesknutí“ vydalo zhruba 3,15 megajoulu. Úctyhodný historicky první pozitivní výstup, který ale má svá „ale“.

Samotná reakce sice měla kladný energetický výstup, nicméně k výrobě paprsků, které reakci zahájily svým energetickým vkladem přibližně 1,8 megajoulu, byla spotřebována energie o pěti stovkách megajoulů. „Výstup tedy činil reálně jen 0,5 procenta použitého vstupu,“ shrnul jaderný fyzik Tony Roulstone z University of Cambridge, podle kterého je experiment samozřejmě velkým úspěchem pro vědu, nicméně k praktickému využití má velmi daleko. Už jenom proto, že se někdy v budoucnu „bude muset vymyslet“, kterak onu tepelnou energii efektivně převést a využít.

Řada kritiků rovněž poukazuje, že vzhledem k opakujícímu se „dvacetiletému výhledu“ dosažení ekonomicky využitelné řízené jaderné fúze by bylo lepší veškeré prostředky na její výzkum spíše vložit do rozvoje solární a větrné energetiky. „Za oněch 20-25 let by celý svět mohl být poháněn bezpečnou a čistou obnovitelnou energií, primárně solární a větrnnou,“ komentoval Mark Diesendorf z Institutu environmentálních studií v Austrálii. Podotkl také, že jaderná fúze může být zneužita k vojenským účelům naprosto stejně jako k nim byl zneužit objev štěpení atomu za druhé světové války.

Pan Diesendorf svůj komentář patrně opravdu myslel vážně. Stejně vážně je tak ale nutné se zeptat, jak asi je ekologická a energeticky náročná výroba solárních panelů a větrných turbín, natož jejich recyklace? V porovnání s tímto výhledem se sázka na jadernou fúzi s potenciálem „nekonečně čistého“ výstpu jeví jako jasná. A k válce? K té dnes zneužíváme vše, třeba i prosté informace...