První krachy firem přicházejí. Majitelé jim mohou předejít | E15.cz

V případě, kdy rosperující společnost z důvodu rostoucích cen materiálu, služeb dodavatelů a zejména nynějších cen energií, přestává prosperovat a ekonomická situace se v nejbližší době nezmění k lepšímu, je samozřejmě vhodné si co nejdříve položit otázku, jak a zda vůbec v podnikání pokračovat a zda dokážeme najít vhodné řešení. Nabízí se několik řešení, ale jen jedno oddělí podnikatelské riziko od samotného majetku podnikatele.

Ozval se mi majitel jedné firmy, která si zažila strmý covidový propad, těžce se zvedala, a když už se začalo blýskat na lepší časy, opět se dostala do problémů – tentokrát kvůli cenám plynu. Vidina milionových účtů za energie způsobila, že majitel v té chvíli ztratil veškerou naději a chuť se firmě věnovat a téměř rezignoval na podnikání, které bezmála třicet let budoval.

Zvažuje, že dosud úspěšný a výdělečný podnik zavře, i když se celou dobu těšil, že jednou v budoucnu firmu předá svým dětem. Ušetřil by si ale mnoho trápení, kdyby věděl, že svůj byznys a zaměstnance může ochránit. V podobné situaci je dnes řada majitelů firem a vše nasvědčuje tomu, že jejich počet bude dále narůstat.

Klíčem je rozdělení rizik

Na první pohled se nabízí několik řešení. První možností je firmu prodat, ale asi to nebude bez významné ztráty. Druhá možnost je zapojit investora, ale jednání s ním nebude krátké a opět pravděpodobně nepříliš finančně příznivé. Třetí variantou je „zmrazit“ podnikání a vyčkat změny podmínek, což někteří provést nemohou a poslední možností je pak firmu zavřít a rozprodat na díly, což je ale skutečně krajní řešení.

Snad žádný podnikatel, který do budování vlastního byznysu vložil mnoho času, peněz a úsilí, by takový konec nechtěl zažít. Jen někteří si uvědomují, že existuje ještě další možnost, a to rozdělit riziko na více firem a oddělit majetek osobní od majetku podnikatelského. Oddělení osobního majetku od firmy je mimochodem základ, který ovšem podnikatelé neberou tak vážně, dokud se firma neocitne v existenčních problémech a „nestáhne“ s sebou také osobní majetek rodiny podnikatele.

Za běžné situace, kdy jedna či více společností vlastní majetky, zaměstnává zaměstnance, uzavírá smlouvy nebo odebírá energie, může podnikatel stávající společnosti restrukturalizovat a přenést významná rizika pouze do jedné firmy či jedné skupiny firem, nebo současnou firmu takříkajíc rozkrájet a vytvořit efektivní holding, kde každá firma žije relativně samostatný život, nesdílí rizika s ostatními společnostmi v holdingu a už vůbec nezasahuje do osobního majetku podnikatele. Jedna ze společností tak může například pouze vlastnit nemovitosti (případně část z nich), které nejsou zatíženy zástavami, druhá společnost může obstarávat provoz a obchod a třetí držet práva k důležitému duševnímu vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky nebo licence.

Pro podniky je důležité zvolit takové řešení, jehož provedení nemůže dodavatel energií či jiný věřitel efektivně bránit. A co nejhoršího se může stát? Zbankrotuje pouze příslušná firma v holdingu, která neunesla riziko. Zbytek skupiny ale funguje tak jako dřív.

Restrukturalizace jako prevence

Výhody na první pohled složitých řešení můžeme ilustrovat jedním příkladem za všechny. Vytvořením holdingové struktury se podařilo jednomu nejmenovanému moravskému podnikateli předejít ohrožení majetku v souvislosti se soudním sporem proti jedné z jeho firem. Přestože byla nakonec žaloba zamítnuta, tak v případě, kdy by spor visel na celé nerozdělené společnosti, mohlo dojít k významné ztrátě zákazníků, zastavení výroby a poškození dobrého jména firmy. Pokud by šlo o spor, který má potenciál firmu položit na kolena, přínosy tohoto řešení by byly ještě markantnější.

Když se o svůj byznys podnikatelé skutečně starají a využívají všech dostupných možností, dokážou i v nouzových situacích mnohé zachránit. V byznyse je to ale stejné jako u lékaře. Podnikatelé nesmí čekat s řešením hrozícího nebezpečí až na špatnou ekonomickou situaci. Klíčem je prevence a v našem případě se nabízí řada nástrojů pro ochranu zachování podnikatelského a osobního majetku, které lze nastavit a využít i za příznivé situace. Pokud by o tom takto přemýšleli majitelé a vrcholoví manažeři řady našich tradičních firem, mohli by investorům a zaměstnancům nabídnout lepší vyhlídky.

Autor je advokát a výkonný ředitel Rose Legal.