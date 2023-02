Regulace sociálních sítí nabíhá. Komisi čeká střet s pornoservery | e15.cz

Akt o digitálních službách, známý pod zkratkou DSA, tedy velmi přelomové evropské nařízení regulující sociální platformy a vyhledávače, má za sebou první milník. Do minulého pátku musely všechny služby, na něž nová regulace dopadá, spočítat své uživatele, aby mohla Evropská komise stanovit, které z nich budou takzvané „velmi velké platformy“ a „velmi velké vyhledávače“.

Neobejde se to samozřejmě bez zádrhelů. Už samotné sčítání lidu u platforem a vyhledávačů není úplně jednoduché. Evropská legislativa totiž specifikuje, že zveřejnit se má „průměrný měsíční počet aktivních příjemců služby“, ovšem na to, kdo je onen aktivní příjemce služby, už definice není. DSA předpokládá, že komise k tomu vydá nějakou metodiku, dosud se tak ale nestalo. Některé platformy tedy zveřejnily přesné číslo, některé zaokrouhlily počet uživatelů na miliony a některé pouze napsaly, že hranice pro přísnější regulaci nedosahují. Počet uživatelů je přitom extrémně důležitý – pokud jich je nad 45 milionů, což je plus minus deset procent obyvatel EU, mají takové platformy celou řadu povinností navíc.

Budou muset například rychle odstraňovat nelegální obsah, samy analyzovat rizika, jež vyplývají z fungování jejich algoritmů, informace transparentně publikovat a také mnohem srozumitelněji moderovat obsah, který na ně uživatelé nahrávají. Konkrétně být významně transparentnější v případném blokování a mazání. Platformy budou muset přibližně od září, kdy postupně DSA naběhne, uživatele informovat o konkrétních důvodech, proč došlo k zablokování jeho účtu či smazání příspěvku, a umožnit mu odvolání, které bude muset řešit skutečný člověk, nikoli jen algoritmus. A budou také muset publikovat, kolik reálných lidí se věnuje moderaci obsahu v daném jazyce.

Magickou hranici pětačtyřiceti milionů uživatelů překročily služby, u kterých bychom to mohli čekat. Google bude muset plnit povinnosti hned u čtyř svých služeb, protože napočítal přes 332 milionů uživatelů vyhledávání, přes 400 milionů sledujících YouTube, 278 milionů uživatelů map a 274 milionů uživatelů obchodu s aplikacemi. Následuje Meta, jejíž Facebook má v EU 255 milionů uživatelů a Instagram jen o pět milionů méně. Ze sociálních médií bude tvrději regulovaný TikTok, LinkedIn, Snapchat, Pinterest a nakonec i Twit­ter, který odreportoval v EU více než 100 milionů uživatelů. „Velmi velkou platformou“ se stane i Wikipedia, ačkoli jde o neziskovku. Do definice platformy se nicméně vejde, i když silně pochybuji, že evropští regulátoři měli při psaní DSA na mysli zrovna největší uživatelsky generovanou encyklopedii.

Naopak neočekávaně skončily „pod čarou“ – či to aspoň deklarují – největší pornoservery. Xvideos, což je desátý nejnavštěvovanější web na světě, a Pornhub, který je dvanáctý, se na sčítání uživatelů buď vykašlali (jako Xvideos a jeho „sesterský“ web Xnxx), nebo v případě Pornhubu tvrdí, že počet jeho uživatelů je 33 milionů. Velké platformy si reguluje sama Evropská komise. Je docela pravděpodobné, že bruselští úředníci tomuto tvrzení neuvěří a dojde ke kontrole – možná je čeká výlet do Česka, protože „xkové“ pornografické impérium řídí jeho majitelé, sourozenci Pacaudovi, z činžovního domu v Krakovské ulici v centru Prahy.

Nechuti pornoserverů podřídit se DSA a povinnostem z nařízení vyplývajícím se lze jen těžko divit – jde o velmi výdělečný byznys, který si s nějakými etickými pravidly příliš hlavu neláme a dost často je jeho podnikání na hraně či spíš za hranou zákona. V USA čelil Pornhub obřímu skandálu, když se na něm objevovala videa teenagerů, obětí sexuálního násilí a obchodu s lidmi, na čemž web vydělával reklamou i prodejem předplatného. Podobné problémy měl i Xvideos v Česku, což tehdy detailně popsal Deník N.

Dají se tak očekávat zásadní právní spory. Komise totiž nyní na základě zveřejněných čísel formálně označí služby nad 45 milionů uživatelů za velké platformy či velké vyhledávače. Ale u platforem, které na povinnost zveřejnit počty uživatelů kašlou, může rozhodnout o tomto označení také na základě „jakýchkoli jiných údajů, které jí jsou dostupné“. Což se může hodit právě u pornoserverů. DSA navíc přináší poměrně mastné pokuty až do výše šesti procent celosvětového obratu, což nespolupracující provozovatele může bolet.

Že platformy obecně berou novou legislativu vážně, ukazuje třeba i lednová spanilá jízda šéfa TikToku po Evropě a oznámení, jež společnost vydala minulý týden, že významně investuje do ukládání uživatelských dat Evropanů v unii a významného posílení počtu zaměstnanců v EU, kteří se budou starat právě o soulad s DSA. Naopak zajímavé bude pozorovat, jak se s novými pravidly popasuje Twitter, jehož nový majitel Elon Musk většinu lidí starajících se o „integritu“ platformy, tedy o obsahovou moderaci, transparentnost a zajištění přístupu externích výzkumníků k datům, povyhazoval.