Facebook a Instagram spustí předplatné. Přestanou kašlat na české tvůrce?  | e15.cz

Sociální sítě Facebook a Instagram narostly do obřích rozměrů, pohybují se na nich miliardy uživatelů a mateřská společnost Meta generuje tržby ve výši českého státního rozpočtu. Příjmy Mety jsou však až příliš závislé na jednom zdroji, tedy na platbách za inzerci. Proto nyní zakladatel společnosti Mark Zuckerberg oznámil, že Facebook a Instagram začínají testovat předplatné, díky kterému by tvůrci měli mít například širší dosah nebo přístup k exkluzivnímu zákaznickému servisu. To je dobrá zpráva pro menší trhy, k nimž patří i ten český, neboť dosud bylo téměř nemožné se probojovat k zákaznické péči.

„V dlouhodobém výhledu chceme vybudovat předplatné, které bude hodnotné pro všechny včetně tvůrců, firem i pro celou naši komunitu,“ uvedla společnost ve svém prohlášení. Zpočátku si předplatné budou moci pořídit pouze tvůrci, nikoli firmy.

Za poplatek 12 až 15 dolarů dostanou tvůrci větší viditelnost a dosah na síti, ochranu proti imitaci nebo exkluzivní zákaznický servis a další výhody. Oboustranně to není špatný obchod.

Byznys Mety je příliš koncentrovaný na inzerci. Jakmile se zhorší ekonomická situace či Apple změní podmínky soukromí na svých zařízeních, významně to zasáhne inzertní příjmy Mety. Pokud by Facebook a Instagram dokázaly generovat stabilní zdroj tržeb z jiných zdrojů, pomohlo by to celé společnosti.

Pokud by se předplatné mělo rozšiřovat na běžné uživatele, vyvstala by otázka, kolik z nich by chtělo platit za produkt, který mělo celá desetiletí „zdarma“ – příklad Twitteru ukazuje, že to nemusí být velký počet lidí. Nicméně podle Anshua Sharmy, zakladatele datové společnosti Skyflow, předplatitelský model znamená, že končí éra aplikací a sítí zdarma, které vydělávaly na osobních datech uživatelů.

Druhé straně, tedy tvůrcům, pro které jsou sociální sítě Mety hlavním zdrojem obživy, zní příslib předplatného velmi lákavě. A to zejména díky funkčnímu zákaznickému servisu, protože ten teď téměř neexistuje. Uživatel, který nepatří mezi globální influencery s miliony sledujících, se jen velmi obtížně dostane k živému zaměstnanci Facebooku či Instagramu, který by mohl pomoci. A pokud na tom stojí hlavní zdroj uživatelových příjmů, je taková situace značně frustrující.

A právě to se děje. „K živému zákaznickému servisu se teď hodně tvůrců nemůže dostat,“ popsala pro australský web The Age influencerka Elle Ray s 57 tisíci followery. Tuto zkušenost popisují i čeští zástupci influencerů, kteří sice mají kontakty na lidi ze sociálních sítí, ale ani to jim mnohdy nepomůže. Nastává tak zásadní změna.

Velká škoda ovšem je, že k nové funkci zatím nebudou mít přístup firmy. Jak E15 psala už v roce 2021, ani české firmy nemají s kým řešit problémy. Facebook i Instagram přitom mohou být například pro e-shopy důležitým zdrojem příjmů. A právě v případech, kdy sociální síť firmě chybně zablokuje profil a na dotazy nereaguje, mohou být dopady devastační. Jak ovšem Meta uvedla, pro firmy by funkce mohla být spuštěna až v další fázi poté, co předplatné otestuje na australských a novozélandských tvůrcích.

Meta by se zároveň měla vyhnout fiasku, které potkalo Twitter při zavedení předplatného. Šéf sítě Elon Musk v rámci překotných změn na program Twitter Blue spěchal a výsledek byl nevalný, k ověřenému účtu měli přístup i trollové, kteří se například vydávali za firmy.

Zuckerberg tomu chce předejít, ověření získá jen ten, kdo předloží občanský průkaz, a navíc nebude možné účet svévolně přejmenovat. Předplatitelé zároveň budou muset mít vykázanou historii. Nezní to jako nějaká raketová věda, ale ani tyto základní bezpečnostní aspekty nedokázali technici Twitteru ošetřit.