Robert Malecký: Babišovi Ústečané mu rozumějí | E15.cz

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude lídrem středočeské kandidátky pro nadcházející podzimní sněmovní volby. V sobotu o tom rozhodl krajský sněm. Zpráva je to na první pohled jasná, my ale cítíme, že v ní něco schází. A není to ona možná uštěpačná poznámka, že v hnutí ANO o takto důležitých věcech nerozhodují krajské sněmy, ale sám Andrej Babiš. Ten se sobotního jednání mimochodem neúčastnil.

Zprávu o sestavení středočeské kandidátky v čele s Babišem je pro kontext třeba doplnit o následující větu: Potvrdit kandidátku musí ještě celostátní výbor hnutí. Neboli je pořád ještě ve hře varianta, o které už několik týdnů spekulují média, a totiž ta, že se Babiš vydá do Ústeckého kraje, kde by jeho šance na příznivý výsledek byly přece jen vyšší. Sám Babiš k rozhodnutí středočeské organizace řekl, že je jeho nominace logická, neboť zde kandidoval ve dvou předcházejících sněmovních volbách. Dodal ale, že finální rozhodnutí je v rukou celostátního výboru. Stručně řečeno, rozhodnuto není.

Proč je výběr kraje tak důležitý? Andrej Babiš hraje v letošních volbách o všechno. Buď potvrdí dlouho neotřesitelnou pozici hegemona české politické scény, v čemž bude klíčová především otázka zvládnutí pandemie a obhajoba stavu veřejných financí, nebo vyklidí pole některé z opozičních koalic. Nezabíhejme do detailů možných povolebních nastavení, jen si řekněme, že opoziční lavice nejsou to, po čem Babiš a jeho hnutí touží. Celý koncept politické firmy, kterou ANO bez debat je, by se složil jako domeček z karet.

Středočeský kraj je pro Babiše mimořádná hrozba. Loni tam v krajských volbách hnutí ANO skončilo až třetí za Starosty a ODS. Důvod je celkem dobře známý, čtyři roky vlády pod vedením hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové a série skandálů, které tuto éru provázely. Středočeský kraj je také krajem Čapího hnízda, Babišových sporů o střet zájmů s úřadem v Černošicích, které vždy přikryl právě středočeský krajský úřad. Krajské volby jistě nejsou volby sněmovní, ale varovných praporků už zde Babiš dostal dost na to, aby kandidoval jinde. Tím spíš, že by se zde musel postavit jedné z jedniček koalice Pirátů a STAN, Vítu Rakušanovi.

Ústecký kraj jako druhá volba působí logicky. Loňské volby zde ANO vyhrálo se ziskem 25,88 procenta, pro srovnání ve Středočeském mělo jen 18,54 procenta. V porovnání s rokem 2016 na severu Čech hnutí ANO o dva procentní body vzrostlo, zatímco ve středních Čechách dva body ztratilo. Rakušanův STAN ve Středočeském kraji volby vyhrál, kdežto Piráti v Ústeckém kraji, kde za ně kandiduje předseda Ivan Bartoš, nejsou vůbec silní. V krajském zastupitelstvu mají šest mandátů za desetiprocentní volební zisk. Celkově se Ústí nad Labem jeví jako snadná cesta.

Je v tom ještě jedna pikantnost. V Ústeckém kraji ANO vládne v koalici, v níž je i ODS a v rámci projektu Spojenci pro kraj také TOP 09. V koalici to sice po sérii skandálů s penězi pro poradkyni hejtmana Jana Schillera (ANO) občas zaskřípe, celkově je ale zatím stabilní. Nebo jinak – pokud by se na jejím půdorysu něco měnilo, což zasvěcené zdroje naznačují, nestane se tak minimálně právě do voleb. Pro Babiše je to silná karta, může předpokládanou frontu anti Babiš snadno odrážet poukazem na fungující koalici.

V politice se nic neděje samoúčelně, zejména u „životně“ důležitých rozhodnutí. To podstatné se dozvíme za pár dní a můžeme si být jisti, že právě otázka „Kam s Babišem?“ je ta, která centrálu hnutí právě teď zaměstnává nejvíc.