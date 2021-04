Komunikační katastrofa české vlády - komentář Roberta Maleckého | E15.cz

Že by česká diplomacie v době eskalujícího konfliktu s Ruskou federací byla v té nejlepší kondici, nemůžeme říct. Před týdnem se z Černínského paláce musel pakovat Tomáš Petříček, pak si chvíli ruští zpravodajci museli zjišťovat, co by pro Kreml znamenal návrat Lubomíra Zaorálka, zkoumat okolnosti lstivé Honzíkovy cesty – necesty do Moskvy, aby teď jednání vedl Babišův „slušný kluk“ Jakub Kulhánek. To vše na ploše nějakých deseti dnů.