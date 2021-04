Česko žádá spojence o společný postup. Hamáček si předvolal ruského velvyslance | E15.cz

V pondělí uvedl, že o státní terorismus nešlo. Česko žádá o solidaritu Evropskou unii i Severoatlantickou alianci (NATO). Ruský prezident Vladimir Putin jednání s českým vedením neplánuje, Rusko obvinění ze zapojení do výbuchů odmítá.

Česko v reakci na zjištění zpravodajců a policie vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli podle českých úřadů napojeni na ruské tajné služby. Rusko v odvetě vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě, čímž podle Hamáčka paralyzovalo její chod a fungovat může jen s velkými obtížemi. Sněmovní výbor pro obranu se podle jeho předsedkyně Jany Černochové (ODS) domnívá, že by vztahy s Ruskem měly být nastartovány od nuly včetně diplomatické služby. Počet ruských diplomatů by se proto měl snížit na stejný počet, jaký má Česko v Rusku, tedy na pět či na šest. Hamáček uvedl, že Zmejevskij bude ve středu jako první seznámen s případnou další českou reakcí.

Výbuch muničního areálu není podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana z právního hlediska prověřován jako trestný čin teroristického útoku. Trestní zákoník také nezná pojem státní terorismus. "Je čistě na politické reprezentaci, jak toto jednání v politické a mediální rovině označí," uvedl na twitteru Zeman.

Babiš se v úterý odpoledne poté, co akci označil za teroristický útok, omluvil za pondělní vyjádření, že šlo o útok na zboží bulharského podnikatele. Za tato slova čelil kritice. "Použil jsem slovo zboží, za to se omlouvám, tak jsem to nemyslel. Je mi líto, že přišli o život naši spoluobčané. Nebylo to vůbec takhle myšleno. Já jsem jenom interpretoval to, co nám bylo řečeno," řekl premiér.

Čeští velvyslanci v členských zemích EU a NATO se mají podle Hamáčka obrátit na vlády a požádat spojence o solidaritu. Česko mimo jiné žádá, aby země zvážily předvolání ruských velvyslanců, a vyzývá ke kolektivní akci, která by směřovala k solidárnímu vyhoštění identifikovaných příslušných ruských zpravodajských služeb z členských států EU a NATO. Česko také žádá o podporu spojenců při zajištění chodu ambasády v Moskvě.

"Vyzveme na půdě NATO a EU k mobilizaci strategické komunikace, která vychází ze zkušeností zemí, které vypověděly ruské zpravodajce a čelily nebo čelí ruským dezinformacím této souvislosti," řekl Hamáček.