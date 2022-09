Robert Malecký: Jsme proti válce a nechceme do vězení. Smutný příběh českých voleb | E15.cz

Budeme-li počítat ztráty, musíme zmínit především těžkou prohru tradiční levice. Komunisté potvrdili sestupný trend a sociální demokracii nepomohlo skrývání se v místních koalicích. Strana, která se stydí za vlastní značku, těžko může oslovovat voliče. Horší zpráva ovšem je, že levicové hlasy vyluxovali populisté, což je asi nejvýraznější zpráva letošních voleb a důrazné memento pro ty příští.

Speciální pozornost byla přirozeně upřena na Prahu. Před čtyřmi lety se zde pět subjektů dokázalo naskládat mezi 15 a 17 procent, což znamenalo těsné rozpětí 12 až 14 mandátů. Před volbami jsme na tomto místě napsali, že vládnout bude ten, komu se z tohoto pelotonu podaří odskočit – a podařilo se to koalici Spolu pro Prahu, tvořené ODS, TOP 09 a lidovci. Lídr Bohuslav Svoboda je v luxusní pozici, může si vybírat mezi koalicí na „vládním“ půdorysu, tedy s Piráty a STANem a mít přitom v záloze jako páku možnou velkou koalici s hnutím ANO.

Dosud vládnoucí Piráti skončili třetí a budou se muset téměř jistě rozloučit s primátorským řetězem. Jejich volební zisk 17,73 procenta je přitom takřka totožný s minulým, mají i stejný počet zastupitelů, třináct. Jen to tentokrát na druhé místo nestačilo. Znamená to, že v hodně antagonizované otázce vedení města k progresivnější politice Zdeněk Hřib a jeho kolegové dokázali přesvědčit své jádro, nové voliče ale nepřibrali. ODS naopak zúročila čtyři roky v opozici a její výšvih k 25 procentům lze přičítat právě vyhraněné anti-Pirátské rétorice z posledních předvolebních týdnů.

Prakticky to znamená, že se buď Piráti pokusí pokračovat ve svých plánech v koalici s ODS, což sami cítíme, že nemusí být úplně jednoduché. Druhá varianta je otevření vrátek ke koalici Spolu s ANO, což zase nemusí vonět voličům, kteří tak dostanou v balíčku se Svobodou i Nachera, případně naopak. Ve velkých krajských a statutárních městech není spolupráce ODS s ANO dávno tabu, otázka pouze zní, zda je na ni společnost připravena i v Praze, která má nejblíže k „velké“ politice. Byla by mimochodem přirozená v tom, že ANO i ODS strávily v hlavním městě poslední čtyři roky v opozici, a malá protipirátská revoluce by tak byla dokonána.

Největší příběh voleb? Bezesporu senátní okrsek Jihlava, kde do druhého kola postoupil současný šéf horní komory Miloš Vystrčil a obžalovaná bývalá Babišova ekonomická poradkyně Jana Nagyová. Ta se nijak netají tím, že si do Senátu jde především pro imunitu, která by pomohla zbrzdit už načatý soudní proces. Což nás vrací na počátek tohoto komentáře. Volby, svátek demokracie a hlavní páka lidu směrem k naplnění jeho svrchované moci ve státě, jsou degradovány na utilitární zájmy úzké skupiny lidí. Lid se rád vzdává své moci ve prospěch populistů, kterým stačí málo: Jsme proti válce a nechceme do vězení. Smutné.

Autor je redaktor webu Hlídací Pes