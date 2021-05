Robert Malecký: Očkovací čekání na Godota | E15.cz

Co se naopak z Babišových sociálních sítí nedozvíme, je poměrně podstatná zpráva. Stát mění za pochodu strategii očkování, sází na velká centra, a naopak hází přes palubu praktické lékaře a jejich zejména starší pacienty. Zde slyšíme vaši oprávněnou námitku. Co je zvláštního na tom, že vláda náhodných opatření vydávaných v libovolný, pokud možno nejméně vhodný okamžik, mění za pochodu nějakou strategii? Vždyť to není přece od loňského března nic nového!

Už několik týdnů je zřejmé, že úspěch očkování bude hlavní kartou hnutí ANO v kampani před podzimními volbami. Pokud ho vláda zvládne, pokusí se nás přesvědčit, abychom zapomněli na dvacet, třicet tisíc mrtvých z podzimní a zimní vlny. Nebo to hodit na někoho, jako je exministr Jan Blatný, se kterým přece Babiš neměl vůbec nic společného, kto vie, kto ho priviedol, možná Milion chvilek.

Babiš v Portu řekl: „Naše strategie je spíše zmenšovat počet očkovacích míst. Bylo jich 240 a teď už jich je pod 200. A spíš navyšovat kapacity velkých center.“ Ministr zdravotnictví Petr Arenberger už v týdnu doporučil starším pacientům, kteří čekají na očkování u praktiků, aby raději využili velká očkovací centra. Stát praktiky odepsal, někteří už to vzdávají sami, s očkováním končí. V ordinacích přitom čekají desetitisíce starších osob, 30 tisíc lidí nad 80 let a 100 tisíc ve věku 70 až 79 let. Jsou to lidé, pro které je kontakt s praktikem přirozený, dostali od vlády pokyn, aby této cestě věřili, uvěřili… A od té doby čekají. A dívají se, jak se ve velkých centrech očkují padesátníci s čekací dobou jeden den.

Kdybychom měli použít ne zcela korektní, zato velmi srozumitelný příměr, je to od vlády vztyčený prostředníček. I ve vládním hlavním komunikačním kanále, což je, jak známo, Facebook předsedy vlády, najdeme v posledních dnech odraz přiznané změny strategie. Babiš sází na obří pražské Universum, které vyrostlo ve vysočanské O2 aréně. „Dobré ráno všem, včera se naočkovalo 81 753 lidí, což je rekord. O2 universum očkuje od zítřka 3500 lidí denně, i o víkendu. Na 9. 5. je ještě volných 600 míst a od pondělí 1000 míst. Tak se, prosím, registrujte a rezervujte, jde to rychle,“ psal před víkendem.

O čtyři dny dříve zmínil i seniory (a samozřejmě i Universum). A dodal zároveň čísla: 60 tisíc nenaočkovaných v kategorii 80+, 168 tisíc 70letých, 460 tisíc nad šedesát. Zhruba polovina z nich čeká v ordinacích praktiků na Godota. Často týdny. Budou se teď muset sebrat, změnit plány a vydat se do některého z center. Jde zároveň o kategorii, pro kterou nejsou úkony spojené s přeregistrací úplně jednoduché.

Nabízí se otázka, proč stát odepsal praktiky, na kterých původně stál jeden z pilířů očkovací strategie. Zčásti je v tom nepřiznaná neschopnost dostat k nim dostatečné množství vakcín, což je chyba jak na centrální úrovni, tak krajských koordinátorů, kteří upřednostňují nemocnice a vznikající velká centra. A pak je tu ovšem i zmíněný předvolební marketingový prvek. Obří očkovací centra se prodávají líp než fotka v ordinaci malého praktika. Kolik jste ochotni vsadit, že právě fotky z Universa nezaplaví do pár dní vládní facebooky? Jak zpíval kdysi Pavel Dobeš: „Sraz je zítra ráno v osm, jdem se nechat vyfotit.“