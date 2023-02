Třetina ukrajinských uprchlíků chce v Německu zůstat natrvalo | e15.cz

Na začátku války na Ukrajině se zdálo, že Německo nebude důležitým cílem Ukrajinců utíkajících před válkou. Většina prchajících se usadila blíže ukrajinským hranicím, více než tři miliony jich zůstalo v Polsku. V Česku podle oficiálních údajů na začátku letošního roku získalo zákonnou ochranu uprchlíků před válkou celkem již 473 216 lidí. Podle údajů Českého statistického úřadu jich má plnohodnotnou práci 98 tisíc; v minulosti to bylo až 115 tisíc lidí, část se jich ale vrátila domů. Vzhledem k tomu, že každý druhý až třetí uprchlík z Ukrajiny je dítě, znamená to, že v Česku pracuje skoro 70 procent těch, kteří pracovat mohou. Výrazně tak klesá počet lidí, kteří berou sociální dávky. Z původních 250 tisíc je to už jen přes 80 tisíc Ukrajinců.

V Německu je situace mnohem složitější. Před válkou se zde usadilo asi 160 tisíc Ukrajinců, dnes jich úřady evidují 1 104 200. Do země tedy během loňské uprchlické vlny přišel bezmála milion lidí z Ukrajiny. Spolkový pracovní úřad nedávno uvedl, že počet Ukrajinců pracujících na plný úvazek a platících všechna pojištění stoupl během roku o 65 tisíc. Další desítky tisíc Ukrajinců jsou ve vzdělávacích, integračních či učňovských kurzech, aby se naučili lépe německy a také aby mohli dělat odpovědnější a lépe placenou práci. Práci si tedy našlo zhruba 25 až 30 procent ekonomicky aktivních lidí z Ukrajiny.

Integračních kurzů se loni zúčastnilo půl milionu lidí. To je dosavadní rekord, tedy největší počet lidí od chvíle, kdy v roce 2015, za největší syrské migrační vlny a obrovského přílivu lidí z Afriky, celý nový systém tohoto jazykového a občanského vzdělávání v Německu vznikl. Na kurzech se kromě intenzivní výuky jazyka probírá i německá historie a souvislosti každodenního života včetně fungování německé státní správy a velkých sociálních systémů, jako je školní systém nebo ochrana nezaměstnaných a sociální práva. To vše aby se lidé dokázali orientovat ve společnosti a dokázali se sami svobodně rozhodovat. Úředníci zaznamenali také obrovský meziroční růst zájmu o tyto kurzy, který byl ve srovnání s rokem 2021 téměř dvojnásobný. Podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) je obrovský zájem z největší části daný příchodem Ukrajinců ohrožených ruskou válkou, kteří se chtějí rychle zapojit do německé společnosti. Viditelně rychleji a ve větší míře než ostatní uprchlíci.

Fakt, že takzvané integrační kurzy jsou stále populárnější i mezi Ukrajinci, naznačuje, že se poměrně velká část ukrajinských uprchlíků chystá na delší pobyt v Německu a možná uvažuje i o tom, že v zemi zůstane natrvalo. BAMF, jenž mimo jiné organizuje i zmiňované integrační kurzy, dělal rozsáhlý průzkum mezi lidmi, kteří dorazili do Německa nově z Ukrajiny. Celá třetina (34 procent) z nich uvedla, že by chtěla na německém území zůstat natrvalo, a to zejména z ekonomických, méně už z bezpečnostních důvodů. Další bezmála čtvrtina respondentů z řad Ukrajinců na útěku před válkou se ještě úplně nerozhodla, ale o trvalejším pobytu, minimálně na řadu let, vážně uvažuje.

Děje se tak navzdory výzvám ukrajinské vlády, která nabádá své občany, aby se neusazovali v cizině příliš pevně a mohli se po válce vrátit domů, kde bude dost práce při obnovování zničené země. Proto také ukrajinské úřady i v Německu vyjadřovaly jistou nevoli nad tím, že se děti musejí učit německy a jsou integrovány do běžných škol, podobně jako se to dělo v Česku. Nerady vidí i to, že Ukrajinci získávají v Německu velmi slušnou a trvalou práci, protože pak se jim bude jen těžko chtít zpátky domů.

Němci si v roce 2015 vytkli cíl, že po pěti letech bude pracovat 50 procent migrantů, kteří do země přišli. Dnes je tento cíl těsně splněn. U Ukrajinců to jde jen zdánlivě rychleji. Německý pracovní trh je schopen přijmout ročně daleko více lidí. Jde samozřejmě i o běžné pracovní pozice v provozech továren, ale i ve službách, zejména sociální péče v domovech důchodců nebo dlouhodobě nemocných se bez cizinců v Německu neobejde. Dlouhodobě potřebují Němci každý rok přes půl milionu až 800 tisíc lidí. Nejvíce narůstá počet lidí s vyšší specifickou kvalifikací, kterou dříve obstarávaly odborné a učňovské školy. O ty dnes není v Německu takový zájem, aby jejich absolventi obsadili všechna volná místa. Tisíce vysoce kvalifikovaných odborníků navíc z Německa raději každý rok odjíždějí do jiných zemí, jako je Švýcarsko, Rakousko nebo USA.

Autor je spolupracovník redakce

