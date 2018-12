V závěrečném klání skupinové fáze Ligy mistrů chtěl španělský gigant zřejmě už spíše jen relaxovat. Real Madrid dal ve středečním zápase proti CSKA Moskva (0:3) šanci mnoha mladíkům a tvrdě na to dojel. Debakl od ruského celku byl největší prohrou Realu na domácím hřišti v evropských pohárech vůbec. „Evropa má svoji úroveň a ta nás potrestala,“ řekl po utkání zklamaný kouč Bílého baletu Santiago Solari. Jenže smutek panoval také na ruské straně poté, co dorazila zpráva o vítězství Plzně. Dvakrát porazit úřadujícího šampiona Champions League a skončit poslední ve skupině? To hráči CSKA vstřebávali jen těžko.