Vize 2021: Čeká nás rok nejistoty a zrodu. Hledá se nová společenská dohoda, píše Vladimír Špidla | E15.cz

Každý pokus o prognózu něčeho tak složitého, jako je lidská společnost, nemůže být ničím jiným než pouhou esejí bez jakéhokoli nároku na zjevenou pravdu. Stačí se jen zamyslet na příkladu počasí, abychom si uvědomili, jak obtížná úloha to je. Je prakticky nemožné na dobu jednoho roku předvídat počasí bez ohledu na to, kolik máme počítačů a družic. Co ale možné je, je načrtnout a modelovat základní obrysy změny klimatu. Lidská společnost je nepochybně složitější systém než počasí, přesto stojí za to se občas zamyslet nad dlouhodobými trendy politického a společenského vývoje, které dřímají pod zvířeným povrchem. Těžko můžeme odhadnout, jaké budou aféry či kde dojde k lokální krizi. Ale určité základní rysy pohybu má smysl se pokusit alespoň načrtnout.

Co můžeme považovat za jisté? Co jsou základní tendence, které budou určovat rok 2021 v České republice? V prvé řadě je zřejmé, že Česká republika není ostrovem. Je ovlivněna svým okolím a výrazně ovlivněna obecnými globálními megatrendy. Těmi nejdůležitějšími jsou ekologické planetární meze, klimatická změna, technologický zvrat spojený s nástupem umělé inteligence a koronavirus. Česká republika je vzhledem ke své velikosti a váze státem, jehož osud je daleko více spojen s vývojem globálního prostředí než s vnitřní dynamikou. Koneckonců ani vakcína proti koronaviru není náš produkt. Ne nadarmo se ve dvacátých letech dvacátého století říkalo, že ministrem obrany Československa je ministr zahraničí. Stručně řečeno, nikam neutečeme.

Na prvním místě roku 2021 stojí zvládnutí koronavirové krize. Nemůžeme si ani vzdáleně myslet, že velké problémy nebudeme mít až do konce příštího roku. Je určitou nadějí, že změny dosáhneme masovou proočkovaností. Bude to záležet na organizační kapacitě státu a na schopnosti vytvořit společenskou vůli se touto cestou vydat. Organizování očkování v takovém rozsahu a rychlosti je mimořádně komplikovaná záležitost, ale všechny základní komponenty, které potřebujeme, jsou k dispozici. Dá se předpokládat, že bude několik vakcín, které společně zajistila Evropská unie. Přes její rozsah se jedná o obdobu kampaní, které proběhly i v minulosti. My starší máme v dobré paměti postupný náběh vakcinace proti dětské obrně nebo vymýcení neštovic. K dispozici jsou i peníze, a to v podstatě v neomezeném množství z hlediska toho, co bude potřeba. Také informační technika, o které si organizátoři úspěšného globálního očkování proti neštovicím mohli nechat jen zdát. Základní materiál tedy je. Výsledek záleží jen na našich schopnostech. Jakkoli je ale tato operace mimořádně rozsáhlá, přesto je pouze variantou věcí, které jsme již v minulosti zvládli.

Co ale bude daleko složitější, kde nemáme žádné porovnatelné zkušenosti, je zvládnutí společenských a sociálních důsledků této egyptské rány. Zkušenosti ze španělské chřipky nám nemohu příliš posloužit. Tato epidemie se odehrála v naprosto jiné společenské situaci po katastrofální válce. Porovnatelná byla do určité míry – s výjimkou očkování – zdravotnická opatření, avšak o sociální intervenci se tehdejší státy prakticky vůbec nepokusily.