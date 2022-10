Plošná opatření Fialovy vlády nic neřeší, mohou prohloubit inflaci | E15.cz

Václavské náměstí už se dvakrát zaplnilo lidmi nespokojenými se současnou českou vládou. Někteří politici i my ve vyhřátých pražských kancelářích upozorňujeme na to, že je to celé jaksi pofiderní, tento rozhořčený dav vede člověk v insolvenci obtěžkaný milionovými dluhy a organizátoři rozdmýchávají mezi lidmi proruskou propagandu. Ano, to všechno sice může být pravda a dav se opravdu radikalizuje i v dalších politických názorech, ale je to jen důsledek. Ten pravý důvod, proč lidé vyšli do ulic, jsou peníze. „The economy, stupid,“ řekl by někdejší Clintonův volební poradce James Carville.