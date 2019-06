Z Rejžkova deníčku: Předem vybledlá Trikolóra | E15.cz

Ne že by nebylo na domácí politické scéně stále dost absurdních událostí, ale jednu z nejvýraznějších má tento týden na svědomí z ODS vypuzený Václav Klaus junior. Ohlásil vznik hnutí Trikolóra.

Pakliže byl moderátorem akce prodejný herec Marek Vašut, není moc o čem mluvit, ledacos to napovědělo. To jsou ty osobnosti, které Klaus sliboval? Pravda, ještě se nechal vyfotit s podržtaškou všech prezidentů od Novotného přes Husáka a Havla až po Zemana, s „nesmrtelnou tetou“ Jiřinou Bohdalovou.

Trikolóra v chabém programu nenabízí nic převratného a nabíhá si populistickými výroky, jako že „přišel čas vzít si naši zem zpátky“. Kam „zpátky“? Do dob opoziční smlouvy nebo tatínkovy amnestie tunelářů? Drzost tím ale zdaleka nekončí.

Českou republiku by si měli vzít zpátky lidé, kteří pracují, vychovávají děti a platí daně. Jasně. A on jim někdo tu republiku krade? Ano, předlistopadový komunista a estébák Andrej Babiš, momentálně zahnaný v rohu kvůli zneužívání dotací. I proto se po celé zemi demonstruje. To však mladý Klaus nekomentuje. Nejnehoráznějšího výroku se však dopustil, když v touze vyrovnat se Okamurovi pravil: „My naprosto ctíme evropské hodnoty ve smyslu neafrické a nearabské.“

Fajn, tak ať ten hlupáček z Klausovic Addamsovy rodiny přestane poslouchat blues a rock, původem tak africké! Co je podle něj ctění evropských hodnot? TV Šlágr, Eva s Vaškem, Pepíček Zíma?

Přesto přeji těmto obrozeným trpaslíkům u voleb aspoň 4,5 procenta hlasů. Přesně ta, která odčerpají ANO, KSČM a SPD.