Zahoďte kryptoměny, kupte kačera Donalda. Nebo se plavte lodí z Disneyho flotily | E15.cz

Animované filmy a seriály Walta Disneye nejsou věc, kterou bychom si na první dobrou spojovali se šperky a doplňky. A přece pronikly i do tohoto segmentu. Návštěvníci zářijového veletrhu D23 Expo si mohli koupit třeba přívěsky, hodinky nebo obrazy inspirované populárními postavičkami. Nezbytnou součástí byla burza, na které si účastníci z celého světa mohli pořídit cenné předměty spojené s téměř stoletou historií firmy.

Sté výročí oslaví příští rok, a jak v Kalifornii neustále opakovali manažeři i zástupci kreativních profesí, otec zakladatel zhmotnil sny o kouzelném světě, kde každý může být tím, čím chce. Princeznou z Ledového království, rytířem Jedi nebo jedním ze sedmi trpaslíků.

Kostýmy, doplňky, upomínkové předměty a další výdaje spojené s fanouškovstvím jsou podobný byznys jako merchandising sportovních klubů. Místo fotbalistů nebo hokejistů však na pomyslné hřiště nastupují jednotlivé franšízy: superhrdinové z Marvelu, galaktická vojska ze Star Wars, rodina Simpsonových ze studií Fox či zástupci televizních seriálů.

Teprve ve chvíli, kdy stojíte uprostřed obrovské výstavní plochy, již svými produkty kompletně zaplnila jedna jediná společnost, si naplno uvědomíte rozměry, do kterých tento zábavní gigant vyrostl. Díky akvizicím v posledních dvou dekádách se rozšířil daleko za hranice dětské tvorby. Teď doslova doprovází konzumenty od kolébky do hrobu. Děti mají postavičky na všem od hraček po povlečení, dospělí si objednávají svatby v zábavních parcích a na Floridě budou brzy bydlet v celém novém městečku.

Méně známou součástí Disneyho podnikání jsou totiž hotely, výletní lodě a nemovitosti navázané na primární byznys. Komunitní bydlení ve více než tisícovce rodinných domů představuje další fázi rozšiřování značky. Poslouží nejen k ubytování vlastních zaměstnanců, ale také jako podpora dostupného bydlení pro širokou veřejnost. Zkušenosti se stavbou jednoduchých, ale účelných domků už má právě z Kalifornie.

Nejsilnější komunita fanoušků je pochopitelně v domovských USA, ale na místo dorazily i početné zástupy návštěvníků z Asie a Tichomoří. Manažeři se jim chlubili rozšiřováním zábavních parků v Hongkongu a Šanghaji, v Japonsku vznikne další hotel. Indičtí novináři se zajímali o původní tvorbu, která se mimo tento miliardový trh neobjeví. Austrálie a Nový Zéland jsou zase důležité lokace pro natáčení.

Přímo na veletrhu se prezentovaly i některé značky, jimž Disney poskytl licenci na své postavy. Vlastní kolekci slunečních brýlí s myšákem Mickeyem dodala značka Ray-Ban. Kdo si chtěl pořídit dárek v podobě náramkových hodinek Citizen inspirovaných klasickým filmem o Sněhurce, musel si připravit v přepočtu přes dvacet tisíc korun.

Sada přívěsků od Pandory podle animáků od Pixaru? Ale prosím, za více než třináct tisíc jsou vaše. Zaplatit můžete kreditkou od Visy, samozřejmě vyzdobenou některým z motivů od víly Zvonilky po Star Wars.

Je to barvotiskový kýč, ale trh vyjde vstříc každé poptávce. Takoví fanoušci jsou zkrátka poklad – a to je shodou okolností název nové výletní lodě, která má mít přes 1200 kajut. V Disneyho flotile bude v pořadí šestá. V plánu jsou plavby třeba na Havaj, Nový Zéland nebo soukromý firemní ostrov v Bahamském společenství. Ani na palubě nechybějí známí maskoti. Až padnou kryptoměny, zkuste nakoupit odznaky s Disneyho pohádkami. Tento byznys má před sebou ještě dalších sto let.

Autor je editorem Digizone.cz