Zápisník Daniela Nováka: Češi v bentley | E15.cz

Horníci ze Severočeských dolů vstoupili kvůli dosavadnímu neúspěšnému jednání o zvýšení mezd do stávkové pohotovosti. Stejný krok udělali i zaměstnanci výrobce topných těles Backer Elektro CZ z Hlinska. Vzhledem ke krotkým českým odborům by však bylo s podivem, kdyby podobné dění přerostlo do ostré stávky. Žluté vesty nosí v Česku jen metaři. A do jisté doby stavbaři na D1.