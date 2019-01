Senátor a neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer v rozhovoru s Pavlem Štruncem tvrdí, že se s Ruskem bavíme v příliš podřízeném tónu. „Tím se k nim přibližujeme,“ říká. S obavami hledí i na působení preméra Andreje Babiše. „Ukazuje to, že má slabou vládu a slabou pozici, je to člověk, který říká jednou to a jednou ono, to není dobře pro budoucnost a perspektivu,“ vysvětluje své obavy Hilšer. Podívejte se na rozhovor.