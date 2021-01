Zápisník Daniela Nováka: Kožich počká | E15.cz

Podle některých hlasů z trhu už je to klasické FOMO. Tedy fear of missing out neboli strach z propásnutí příležitosti. Něco jako když pošťačky nakupují na vrcholu trhu akcie nebo bitcoiny. Ale možná je vše v pořádku a fundamenty jsou zdravé. Popcorn?

S obchody Pietro Filipi a Kara to nevypadá dobře. Majitel nemá na splácení dluhů a rozdává prodavačkám výpovědi. Stále však doufá, že se obě značky zachrání insolvenční reorganizací a vstupem investora. Zda tato forma řešení úpadku něco přinese i držitelům dluhopisů, se zatím neví. V každém případě koupě kožichu z očekávaného výnosu bude muset ještě chvíli počkat.