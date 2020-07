Zápisník Daniela Nováka: Vzhůru ke dnu | E15.cz

Padá stavebnictví, padá průmysl, padá celá ekonomika. Možná rychleji než pěna ze špatně načepovaného piva. Člověk by si pomalu mohl něco přát. Tak třeba, aby už konečně bylo líp? Nebo dobře už bylo?

V každém případě to skutečně vypadá, že lepší časy asi nepřijdou. Kromě Fanánka si to myslí i Evropská komise. Ta na letošní rok odhaduje propad českého hospodářství o bezmála osm procent. Původně to mělo být lepší.

Červnový počet uchazečů o zaměstnání je nejvyšší od února 2018. Tuto větu teď bude možné každý měsíc opakovat. Jen se vždy změní srovnávané datum. Schválně, kdy padne rok 2009. Pro současné i budoucí nezaměstnané je tu však jedna dobrá zpráva. V České republice chybí každý rok až deset tisíc datových analytiků. Informaci z vysokoškolských kruhů jistě ocení například v Karviné, kde je aktuálně bez práce nejvíce lidí.