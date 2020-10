Zápisník Daniela Nováka: Zombie party | E15.cz

Vláda přichází s dalším návrhem na úlevy firemním dlužníkům. Kromě toho, že firmy budou moci požádat o mimořádnou ochranu před věřiteli až do poloviny příštího roku, nebudou potřebovat vybraní dlužníci k prodloužení aktuálního moratoria souhlas věřitelů.

V kuloárech se špitá, že to není jen obyčejné lidumilství legislativců, ale že jde o změnu šitou přímo na míru vyvoleným s dobrými konexemi. Vítr fouká od letiště.

Hned dva významnější emitenti dluhopisů z minulých let to podle informací od zasvěcených mají hodně nahnuté. „Bude to průšvih jak svině,“ nechal se o vývoji v jedné retailové skupině slyšet člověk vidící pod firemní pokličky.

Třeba ale takové podniky díky novým koncesím zadluženým firmám neskončí zcela. Jen se zařadí mezi neživé napojené na různé podpory a dotace. Bude to pěkná zombie party.