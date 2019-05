Zápisník Dušana Kütnera: Dobrovolná daň | E15.cz

Největší tuzemské banky jsou připraveny investovat do základního kapitálu Fondu národního rozvoje miliardy korun. Žádná finanční instituce přitom nepustí ani korunu jen tak. Je vidět, že případná sektorová daň by pro ně byla ještě větší hrůza, než si mohly představit.

Obyvatelé Česka o víkendu věnovali v potravinové sbírce 210 tun jídla. I když je to o čtvrtinu méně než při obdobné akci loni na podzim, přesto to znamená těžko představitelných 423 tisíc porcí jídla pro lidi v nouzi. Je to dobrá zpráva o tom, že i v éře protibruselské a protiimigrační hysterie je stále dostatek lidí, pro které je pořád normální jen tak někomu pomoci.

V době kybernetických útoků na ledasjaké strategické cíle v čele se státními úřady a institucemi se terčem stal i mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Organizátoři proto pár dní před začátkem tradiční akce museli přerušit prodej vstupenek. Pro pořadatele to ale nakonec může být i dobrá zpráva – pokud nějakému IT šílenci stojí za to napadnout takovouto na první pohled neškodnou kulturní záležitost, asi to ve Zlíně nedělají špatně.