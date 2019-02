Zápisník Hany Filipové: Co čert nechtěl | E15.cz

Dávný mistr světa ve Formuli 1 Emerson Fittipaldi by býval chtěl blednout závistí: na pedály mohli všichni šlapat tak hluboko, až tachometr vytáhli na stovku. Kalamitní sníh tentokrát nepřišel, ale co čert nechtěl, kvůli odstraňování svodidel se začaly tvořit kolony a nejvyšší rychlost se tam pohybovala kolem padesátky a méně.

Zkouška nervů i řidičského umění, to přesně je tuzemská D1 v zimě i v létě. Někomu ale stačí k nehodě i jen vjíždění z vedlejší na hlavní. Manžel britské královny přesně tak naboural cizí vůz, přičemž se zranily dvě ženy a auto sedmadevadesátiletého prince Philipa skončilo na boku. Co čert nechtěl, oslnilo mě slunce, bránil se princ, který pomalu hned následující den opět usedl za volant a rovnou nepřipoutaný. Teď se raději svého řidičáku a řidičského umění už vzdal a jízdy s čerty naštěstí končí.

Čtrnáctiletý kluk z Arizony tak dlouho zkoušel, jak funguje systém Apple, až v něm našel chybu. Co chybu – díru jako vrata. Nahlásil ji přesně tak, jak Apple po „hodných hackerech“ chce, a dokonce jim za to pak platí, jenže tohohle mladíka si nikdo nevšímal ani poté, co firmu urgovala jeho matka. Inženýři z Applu zpozorněli až když se příběh začal medializovat – a ejhle, kluk před chybou ochránil desítky milionů uživatelů. On od Applu dostal balík peněz a co čert nechtěl, ostatní kluci přesvědčovací mechanismus pro rodiče, co je furt prudí, že jen sedí u kompu.