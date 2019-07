Zápisník Hany Filipové: Srdeční problémy | E15.cz

Karlovy Vary se vracejí k běžnému životu. Celebrity na červeném koberci vystřídali montéři, kteří rozebírají kulisy filmového festivalu. Zatím se nepustili do hotelu Thermal, ale na jak dlouho? Jeden z největších problémů města, který ale patří státu, by se měl letos začít rekonstruovat, tvrdí ministerstvo financí. Mezitím pomalu a jistě chátrá.

Vnoučata architektů označují stav budovy za systematickou destrukci. Nikdo neví, kdo je architektem rekonstrukce, jaký osud čeká umělecká díla v hotelu a co se stane s několik let zavřeným bazénem na střeše. „Srdce“ filmového festivalu přitom nutně potřebuje bypass, anebo brzy dotluče.

Před infarktem je třítisícové americké město Medina. Asi by to nebylo až tak neobvyklé, že se nějaká obec potýká s deficitním hospodařením, kdyby to ovšem nebyl domov dvou nejbohatších lidí planety. Na pokraji krachu je místo, kde žijí zakladatelé Amazonu Jeff Bezos a Microsoftu Bill Gates. V místě totiž sice rostou hodnoty realit, daňové příjmy ale nikoliv a výdaje se neustále zvyšují. Samospráva ale podle zákona nemůže zvednout své příjmy z daní o víc než procento bez toho, aby na to obyvatelé kývli. Deficit rozpočtu města je dlouhodobě neudržitelný – a defibrilátor nutný.