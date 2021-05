Zápisník Jana Novotného: Hamáčkova kamufláž | E15.cz

Vicepremiér Jan Hamáček dosud věrohodně nevysvětlil, proč chtěl jet pro vakcíny do Ruska v okamžiku, kdy už věděl o útoku dvou agentů GRU ve Vrběticích.

Pod kouřovou clonou žalob a trestních oznámení stále zůstávají nejasné obrysy plánované cesty ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy, kde chtěl v polovině dubna vyjednat dovoz milionu sputniků.

Vicepremiér dosud věrohodně nevysvětlil, proč chtěl jet pro vakcíny do Ruska v okamžiku, kdy už věděl o útoku dvou agentů GRU ve Vrběticích. Jeho kostrbatou argumentaci kamufláží nikdo nepotvrdil, a to ani premiér, který by o takové akci dvojitého agenta Hamáčka asi něco musel vědět.

A nikdo rozumný snad této verzi nevěří. Už to samo o sobě by totiž byl skandál. Žádný ministr civilizované země si jen tak nehraje na Jamese Bonda. A pokud ano, tak už mu nikdy nemůžeme věřit ani slovo. Co když i teď kamufluje?