Zápisník Jana Novotného: Modernizujeme burzu a zdražíme limonády. Strany hýří bizarními nápady | E15.cz

Kampaň k říjnovým sněmovním volbám už je v plném proudu a mezi politickými stranami evidentně začíná souboj o co nejoriginálnější předvolební slib. Prostý volič by řekl, že v době raketového zadlužování státu se do české politiky vrátí starý dobrý pravo-levý spor. Ale ne vždy se to vydaří.