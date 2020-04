Zápisník Jana Vávry: Děkujeme, že kouříte? | E15.cz

Pandemie převrací dosavadní fungování světa a každý den přibývají nové důkazy. O vznik vakcíny na koronavirus usiluje i biotechnologická odnož společnosti British American Tobacco. Co na tom, že spoustu lidí by před koronavirem ochránilo v první řadě to, pokud by přestali kouřit. Tou správnou ironií by bylo, kdyby za vymýcení koronaviru mohli nekuřáci poděkovat tabákové firmě.