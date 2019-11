Zápisník Jana Vávry: Joker v samoobsluze | E15.cz

Pokladny bez pokladních přicházejí. A na stránkách deníku Guardian nebo v antiutopickém britském seriálu Roky a roky jsou předmětem kritiky. Prý zbytečně berou obživu už tak znevýhodněným skupinám pracovníků a přesunují pracovní úkony na kupující. Ovšem k radosti zákazníků introvertů, pro něž je úbytek sociální interakce s pokladními vítaný. Naopak by ji bylo dobré přesměrovat tam, kde chybí daleko více než na kase. Třeba v pečovatelských službách.

Blíží se výročí dvaceti let od premiéry filmového Klubu rváčů v českých kinech. Což je vlastně další výročí, které si v kontextu všelijakého společenského bilancování neuškodí připomenout. A to i když symbol generačního vzteku dnes představuje spíš Joker než Tyler Durden. Obě postavy by si ale nejspíš rozuměly.

Kam se vrtne cena bitcoinu? Stačí si projít sociální sítě a najdete tuny zaručených malůvek, kam se grafy pohnou. Technická analýza je požehnaně vděčný nástroj. Je třeba ale uznat, že kryptospekulanti moc jiných způsobů, jak přistupovat k ceně bitcoinu a spol., zatím nemají.